Vì sao thị vệ hoàng cung "cáp vàng" cũng không dám dan díu phi tần?

Hoàng đế là người đàn ông quyền lực và giàu có nhất đất nước. Là người đứng đầu vương truyền, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, mọi quyết định của nhà vua có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Bậc đế vương gây chú ý với hậu cung gồm hàng ngàn phi tần, mỹ nữ. Những mỹ nhân này dùng đủ mọi cách để "lọt vào mắt xanh" của nhà vua. Tuy nhiên, không ít mỹ nhân trong hậu cung cả đời không có cơ hội gặp mặt hoàng đế, sống cô đơn, hiu quạnh cho tới khi qua đời. Dù không được nhà vua sủng hạnh nhưng các phi tần không dám tìm "niềm vui" với các thị vệ. Tuy nhiên, không ít mỹ nhân trong hậu cung cả đời không có cơ hội gặp mặt hoàng đế, sống cô đơn, hiu quạnh cho tới khi qua đời. Dù không được nhà vua sủng hạnh nhưng các phi tần không dám tìm "niềm vui" với các thị vệ. Khác với thái giám, thị vệ không phải tịnh thân. Theo đó, họ là những người đàn ông thực thụ, có khả năng sinh con để cái. Thị vệ được hoàng đế tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo đảm tính mạng nên có thể tự do ra vào hoàng cung. Do tính chất công việc nên thị vệ có thể gặp các phi tần của hoàng đế. Sau một thời gian tiếp xúc, thị về và phi tần có thể nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, thị vệ không dám dan díu với phi tần vì một số lý do. Đầu tiên là thị vệ đi theo bảo vệ hoàng đế nhưng chỉ có thể ở lại hậu cung trong một thời gian ngắn. Họ hiếm có cơ hội ở riêng với phi tần. Tiếp đến, thái giám và cung nữ luôn kề cận bên các phi tần. Họ vừa hầu hạ, chăm lo mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của chủ nhân vừa giám sát họ. Vậy nên, dưới con mắt của rất nhiều người, thị vệ không dám dan díu với phi tần. Thêm nữa, thị vệ biết rõ kết cục của bản thân nếu dám "vui vẻ" với mỹ nhân của hoàng đế. Theo luật lệ của triều đình, nếu chuyện dan díu với phi tần bị bại lộ thì thị vệ sẽ bị khép vào trọng tội khi quân phạm thượng, làm ô nhục hoàng tộc cũng như gia tộc. Khi ấy, kết cục của thị vệ có thể là bị cách chức, chém đầu, tru di tam tộc hoặc cửu tộc. Thị vệ phần lớn đều là con cháu tông thất, quý tộc hoặc xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Do đó, họ sẽ kiềm chế bản thân không rung động trước phi tần trong hậu cung để tránh khiến bản thân và gia tộc đối mặt với "cơn thịnh nộ" từ nhà vua.

