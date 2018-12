Vì sao "thần chết" cũng phải run sợ trước nhà tiên tri Vanga?

Baba Vanga là nhà tiên tri lừng danh thế giới khi đưa ra những dự đoán chính xác về tương lai của nhân loại. Trong số này nổi tiếng là dự đoán của Vanga về Nhà nước Hồi giáo IS, vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ hay sự kiện Brexit - Anh rời Liên minh châu Âu... Trước khi trở thành nhà tiên tri, bà Vanga có 3 lần đối mặt với "tử thần" nhưng đều may mắn thoát nạn. Lần thoát chết thần kỳ đầu tiên là khi bà Vanga mới chào đời. Khi vừa lọt lòng mẹ, bà suýt chết vì biến chứng sức khỏe do bị sinh non. Sau đó, nhà tiên tri Vanga trải qua tuổi thơ nghèo khó và gia đình gặp nhiều biến cố. Khi lên 3 tuổi, mẹ bà Vanga qua đời trong khi cha ra chiến trường đánh trận. Khi ấy, những người hàng xóm đã chăm sóc cho bà đến khi 7 tuổi. Đây là lúc cha bà trở về nhà sau nhiều năm chinh chiến. Về sau, cha của bà Vanga tái hôn. Đến năm 12 tuổi, bà Vanga trải qua lần chết hụt thứ hai. Khi đang chơi với người anh họ, một cơn bão mạnh xảy ra cuốn bà Vana đi. Khi tỉnh dậy, bà nằm trên cánh đồng gần nhà với nhiều vết thương. Sau khi trải qua 3 ca phẫu thuật, bà Vanga được cứu sống nhưng mất đi đôi mắt. Kể từ đó, bà không còn nhìn thấy ánh sáng. Theo chia sẻ của bà Vanga, sau khi bị mù, bà bắt đầu có khả năng tiên tri về các nhân vật, sự kiện lớn xảy ra trong tương lai. Lần suýt chết thứ ba của bà Vanga xảy ra khi bà 18 tuổi. Khi ấy, bà bị viêm màng phổi nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hô hấp và chức năng của phổi. Các bác sĩ không mấy lạc quan về tình trạng sức khỏe của bà Vanga. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến khi sức khỏe của bà có những chuyển biến tốt và thoát khỏi "lưỡi hái tử thần". Mời độc giả xem video: Nguồn gốc lời tiên tri Trái đất sẽ diệt vong sau 7 năm tính từ 15/10 (nguồn: VTC14)

