Vì sao Phổ Nghi khóc toáng trong lần đầu diện kiến Từ Hi Thái hậu?

Ngay lần đầu diện kiến Từ Hi Thái hậu, Phổ Nghi đã bắt gặp một bức màn đen lạnh, phía bên trong màn đó, ông thấy khuôn mặt gầy gò và vô cùng xấu xí của bà hoàng. Phổ Nghi khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ đã bị kích động mạnh mẽ đến mức khóc lóc. Từ Hi Thái hậu cố gắng trao cho Phổ Nghi một viên kẹo hình hồ lô, nhưng ông hoàng nhỏ tuổi đã vứt nó đi ngay lập tức và khóc đòi tìm nhũ mẫu. Từ Hi Thái hậu tức giận và yêu cầu đưa Phổ Nghi đi chỗ khác chơi. Từ Hi Thái hậu đã chọn Phổ Nghi làm người kế vị cho vị hoàng đế đương thời vì mối quan hệ căng thẳng giữa bà và Quang Tự đế. Bà muốn loại bỏ Quang Tự khỏi ngai vàng. Vì Quang Tự đế không có con nối dõi và Từ Hi đã có tuổi, bà buộc phải chọn một người kế vị từ con cháu trong gia đình. Phổ Nghi, con trai của vương Tái Phong, là người có quan hệ huyết thống gần nhất với Từ Hi Thái hậu trong số con cháu. Bên cạnh đó, Từ Hi Thái hậu rất yêu mến Tái Phong, do đó, Phổ Nghi trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho vị hoàng đế của triều đại nhà Thanh. Dung mạo của Từ Hi Thái hậu không được lưu lại trong hồ sơ lịch sử, và không có hình ảnh thời trẻ của bà. Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện "Nửa đời trước của tôi", Phổ Nghi đã mô tả Từ Hi Thái hậu như một người có khuôn mặt gầy gò và xấu xí. Tuy nhiên, cách mô tả này có thể không hoàn toàn chính xác, nó có thể là cảm nhận của một đứa trẻ khi đứng trước một tình huống căng thẳng và lạnh lẽo. Cuối đời, chân dung Từ Hi Thái hậu được tân tạo lại trong các tác phẩm nghệ thuật và mô tả lịch sử, nhưng không có tài liệu nào xác nhận về dung mạo cụ thể của bà. Việc mô tả về Từ Hi Thái hậu trong các tác phẩm cổ trang cũng có thể khá chú ý đến tình hình chính trị và xã hội thời đó và không nhất thiết phải dựa vào sự thật tuyệt đối. Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ dung mạo thực sự của Từ Hi Thái Hậu năm 18 tuổi.

