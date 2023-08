Vì sao phi tần “cáp vàng” cũng không lộ đôi chân trước mặt hoàng đế?

Trong triều đại phong kiến Trung Quốc, tập tục bó chân đã trở thành biểu tượng về vẻ đẹp và địa vị xã hội của phụ nữ. Đặc biệt, các phi tần mỹ nữ trong cung cũng thường thực hiện tập tục này để có đôi chân nhỏ xinh, được gọi là "gót sen ba tấc". Mặc dù đạt được vẻ đẹp và tầng lớp xã hội cao, nhưng các phi tần vẫn không dám để lộ đôi chân trước mặt vua. Điều này có rất nhiều nguyên do phức tạp, liên quan đến những tư tưởng, quan niệm xã hội và quyền lực trong triều đại đó. Nguyên nhân chính dẫn đến việc các phi tần không dám để lộ đôi chân trước mặt vua là sự lo sợ về việc vua sẽ kinh ngạc hoặc hoảng sợ khi thấy hình ảnh của gót sen ba tấc. Tập tục bó chân đã làm biến dạng hình dáng và hình ảnh của đôi chân, làm cho chúng trở nên không đẹp mắt và thậm chí xấu xí. Do đó, nỗi sợ hãi này đã tạo ra một lo ngại chính trong tâm trí của các phi tần - lo rằng việc hoàng đế thấy đôi chân bị biến dạng sẽ khiến ông mất hứng và không còn ưa thích họ như trước. Nếu hoàng đế thấy đôi chân của các phi tần mỹ nữ và cảm thấy hoảng sợ, điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho vị trí và địa vị của họ trong cung. Sự hoảng sợ của vua có thể dẫn đến việc họ bị ghét bỏ, bị xa lánh hoặc thậm chí mất đi sự ưu ái và sủng ái từ vua. Trong một triều đại nơi quyền lực và sự sống còn đối với các phi tần dựa vào sự yêu thích của hoàng đế, việc mất đi sự ưa thích này có thể đánh đổi cả cuộc sống và địa vị xã hội của họ. Do đó, các phi tần mỹ nữ luôn phải cẩn trọng để không lộ ra đôi chân đã bị biến dạng sau tập tục bó chân. Sự quan tâm và lo ngại của họ về việc duy trì sự ưa thích và vị trí trong cung hoàng đế đã tạo nên áp lực đối với họ, khi họ phải luôn giữ bí mật và giấu kín đôi chân của mình. Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ lý do các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp không rời.

