Vì sao Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng năm 1941?

Cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng, Hawaii của Nhật Bản ngày 7/12/1941 gây chấn động thế giới. Do bị tấn công bất ngờ, Mỹ bị tổn thất nặng nề với hơn 2.000 lính Mỹ thiệt mạng, khoảng 1.200 người bị thương và nhiều tàu chiến, máy bay bị phá hủy. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công trên, Nhật Bản đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Trong đó có việc lựa chọn thời điểm diễn ra cuộc tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng. Sau cùng, quan chức Nhật Bản quyết định lựa chọn sáng Chủ Nhật ngày 7/12/1941 là thời điểm diễn ra cuộc tấn công bất ngờ. Sở dĩ Nhật Bản chọn thời điểm trên là vì ngày Chủ Nhật là lựa chọn hoàn hảo so với các ngày khác trong tuần. Cụ thể, tình báo của Nhật Bản thu thập được thông tin và biết được rằng vào sáng Chủ Nhật, nhiều lính Mỹ sẽ đến nhà thờ. Theo đó, những người lính này sẽ mất thời gian chạy đến địa điểm chiến đấu để thực hiện phòng thủ, tấn công đáp trả lực lượng Nhật Bản. Thêm nữa, vào cuối tuần, binh sĩ Mỹ thường nghỉ ngơi, thư giãn và ít phòng bị hơn những ngày khác. Quả thật, vào thời điểm diễn ra cuộc tấn công, một số binh sĩ Mỹ vẫn đang ngủ nên đã thực hiện cuộc phản công chậm hơn so với bình thường. Đúng như dự định của Nhật Bản, cuộc tấn công bất ngờ vào sáng Chủ Nhật ngày 7/12/1941 đã khiến lực lượng Mỹ tại Trân Châu Cảng tổn thất lớn. Sự kiện này cũng khiến Mỹ quyết định tham gia Thế chiến 2 và đương đầu với phe phát xít, trong đó có Nhật Bản. Nhật Bản khiến Mỹ tham gia vào Chiến tranh thế giới 2 nên nước này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và đến gần hơn với thất bại ê chề khi ném 2 quả bom hạt nhân xuống 2 thành phố Hiroshima, Nagasaki năm 1945 gây thương vong lớn. Sự kiện này khiến Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh và nó giống như một sự phục thù cho trận Trân Châu Cảng của Mỹ.

