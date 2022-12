Vì sao mũi tên trên tấm biển Tử Cấm Thành 200 năm không ai gỡ?

Tử Cấm Thành là một trong những cung điện hoàng gia tráng lệ nhất thế giới được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Là nơi sống của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh cùng hậu cung trong nhiều thập kỷ, cung điện này lưu giữ nhiều bí mật khiến công chúng tò mò. Trong số này có việc khi du khách đi qua Long Tông Môn bên trong Tử Cấm Thành sẽ nhìn thấy một mũi tên đen cắm ngay trên tấm biển đề tên. Vì sao mũi tên này xuất hiện ở đó cũng như lý do vì sao người ta không gỡ nó xuống. Trước bí ẩn này, các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm các sử liệu, ghi chép và có được lời giải. Mũi tên bí ẩn trong Tử Cấm Thành trên liên quan đến một sự kiện xảy ra dưới thời hoàng đế Gia Khánh (1760 - 1820). Trong thời gian vua Gia Khánh trị vì đất nước, một cuộc nổi dậy có tên Bạch Liên giáo xảy ra tại Trung Quốc. Những người nông dân bất mãn với triều đình đã thực hiện cuộc nổi dậy với mục đích lật đổ nhà Thanh. Theo đó, vào năm 1804, một nhóm Bạch Liên Giáo đã thực hiện cuộc tấn công vào Tử Cấm Thành. Do được sự tiếp tay của một số hoạn quan nên quân nổi loạn tiến được vào bên trong hoàng cung thông qua cổng Tây Hoa. Sau đó, các thành viên Bạch Liên Giáo áp sát cung Càn Thanh - nơi ở của vua Gia Khánh. Trong bối cảnh đó, quan binh triều đình đóng chặt Long Tông Môn để cố thủ, ngăn quân nổi dậy tiến sâu vào trong cung. Do vậy, Long Tông Môn trở thành nơi giao chiến khốc liệt giữa hai bên. Trong sự kiện đó, một mũi tên tình cờ đã cắm thẳng vào tấm biển đề tên Long Tông Môn. Cuối cùng, nhóm Bạch Liên Giáo bị đánh bại và có những người bị bắt giữ, tiêu diệt. Tuy nhiên, một số người trốn thoát. Hoàng đế Gia Khánh khi ấy đang đi tránh nóng ở ngoài Bắc Kinh nên tránh được vụ ám sát. Sau khi trở về cung, ông hoàng này nhìn thấy mũi tên cắm vào tấm biển đề tên ở Long Tông Môn và quyết định giữ nguyên nó. Vua Gia Khánh không cho ai gỡ mũi tên xuống vì coi đó như một lời nhắc nhở để thức tỉnh bản thân phải luôn tỉnh táo, sáng suốt để giữ vững giang sơn trong mọi hoàn cảnh. Mũi tên có từ sự kiện Bạch Liên Giáo không chỉ để cảnh tỉnh hoàng đế Gia Khánh mà còn được dùng để răn đe con cháu nhà Thanh về sau không được để xảy ra sự kiện tương tự. Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

