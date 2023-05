Vì sao mái nhà Tử Cấm Thành đầy quạ đen lúc nửa đêm?

Tử Cấm Thành là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Theo đó, cung điện hoàng gia này trở thành trung tâm chính trị trong hơn 5 thế kỷ. Không chỉ nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và những bí mật liên quan đến cuộc sống của hoàng đế và hậu cung, Tử Cấm Thành còn khiến nhiều người tò mò khi là nơi xảy ra một số sự việc, hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn. Trong số này, một sự việc khiến công chúng tò mò, cảm thấy khó hiểu là việc cứ đến nửa đêm, nhiều con quạ đen bay đến Tử Cấm Thành. Theo quan niệm của người Trung Quốc, quạ đen được xem là điềm xấu, mang tới sự đen đủi, chết chóc. Trước việc đàn quạ đen xuất hiện nhiều ở Tử Cấm Thành vào lúc nửa đêm, một số nhà nghiên cứu đã bắt tay vào tìm hiểu nhằm tìm ra lý do. Các nhà khoa học cho rằng, sở dĩ nhiều quạ đen bay đến Tử Cấm Thành lúc nửa đêm là vì 3 lý do. Đầu tiên là việc cung điện hoàng gia này được thiết kế đặc biệt. Các cung điện bên trong Cố Cung được xây dựng hướng mặt về phía Bắc và Nam. Vậy nên, ánh nắng Mặt trời sẽ chiếu rọi vào các cung điện. Tiếp đến, phần mái của các cung điện trong Tử Cấm Thành thường ấm áp. Vậy nên, đàn quạ đã chọn nơi đây làm nơi trú ngụ qua đêm. Lý do thứ hai được cho là nhiều con quạ đen bay tới Tử Cấm Thành vào buổi đêm để tìm kiếm thức ăn. Tương truyền, khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích thua trận và bỏ chạy, ông sắp bị kẻ thù bắt được thì trời vừa chập choạng tối. Lúc ấy, một đàn quạ đen sà xuống che cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nhờ vậy, ông không bị kẻ thù phát hiện. Về sau, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tôn quạ làm loài vật thần thánh và ra lệnh cho con cháu tôn thờ. Thậm chí, ông còn cho thực hiện lễ hiến tế cho thần quạ. Bên trong Tử Cấm Thành còn xây dựng một nơi đặc biệt để bố trí thức ăn cho đàn quạ. Vậy nên, quạ đen dần hình thành thói quen tới đây kiếm ăn. Nguyên nhân thứ ba là vì hiệu ứng đảo nhiệt xảy ra ở Bắc Kinh. Thủ đô của Trung Quốc có nhiều tòa nhà chọc trời, nhà cao tầng... Điều này đã gây ra hiệu ứng đảo nhiệt khiến nhiệt độ ban ngày rất cao nhưng ban đêm lại khá thấp. Những con quạ rất nhạy bén với sự thay đổi nhiệt độ môi trường. Chúng thường bay tới ngoại ô Bắc Kinh vào ban ngày và bay trở về Tử Cấm Thành vào ban đêm để nghỉ ngơi. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

