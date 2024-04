Vì sao Lưu Bị băng hà ở thành Bạch Đế thay vì kinh đô?

Vào năm 221, hoàng đế Lưu Bị đích thân dẫn đại quân Thục Hán tiến đánh Đông Ngô. Theo "Tam Quốc diễn nghĩa", ông hoàng nhà Thục Hán chỉ huy 70 vạn quân tiến đánh Giang Đông và giao cho thừa tướng Gia Cát Lượng giúp thái tử Lưu Thiện trấn giữ Thành Đô. Đến đầu năm 222, quân Thục Hán tiến tới Di Lăng, Hào Đình. Khi đến giữa Tỉ Quy và Hào Đình, Lưu Bị ra lệnh lập doanh trại bằng gỗ cây rừng. Trong khi đó, tướng của Đông Ngô là Lục Tốn chỉ huy khoảng 5 vạn quân đối đầu với quân địch. Lục Tốn dẫn dắt quân Đông Ngô phòng ngự để chờ thời cơ. Theo đó, hai bên diễn ra những trận đánh nhỏ. Vào tháng 8 năm 222, Lục Tốn nắm bắt cơ hội, dồn toàn bộ lực rồi bất ngờ tấn công đánh úp vào nơi đóng quân của Lưu Bị. Do bị đánh úp bất ngờ nên quân Thục tổn thất lớn, phải tháo chạy trước sự tấn công dồn dập của quân Đông Ngô. Lưu Bị cùng tàn quân rút về thành Bạch Đế. Sau đại bại ở Di Lăng, hoàng đế nhà Thục Hán lâm bệnh nặng rồi băng hà tại Bạch Đế thay vì ở kinh đô nhà Thục là Thành Đô. Điều này khiến nhiều người tò mò vì sao Lưu Bị không trở về Thành Đô mà nhất quyết ở lại thành Bạch Đế rồi qua đời tại đó. Trước câu hỏi khiến nhiều người tò mò, Gia Cát Lượng sớm biết nguyên nhân khiến Lưu Bị chọn ở lại thành Bạch Đế. Theo Khổng Minh, Lưu Bị không trở về Thành Đô sau thất bại Di Lăng chủ yếu vì 3 nguyên nhân. Đầu tiên là việc Lưu Bị nhận định việc trở về Thành Đô rất nguy hiểm. Nếu trở về kinh đô sau đại bại ở Di Lăng thì lực lượng ở Ích Châu có thể phản công và chống đối dẫn tới nổi loạn trong nước. Nhân cơ hội nội bộ nhà Thục lục đục, quân Đông Ngô có thể lợi dụng tình hình đó tiến đánh đến Ích Châu. Khi ấy, nhà Thục có nguy cơ diệt vong. Vậy nên, Lưu Bị nhất quyết ở lại thành Bạch Đế để cố gắng ổn định thế cục. Nguyên nhân thứ hai được cho là Lưu Bị chưa hoàn toàn từ bỏ quyết tâm chinh phạt Đông Ngô. Khi quyết định dẫn đại quân chinh phạt Đông Ngô, Lưu Bị bất chấp bỏ lời can gián của nhiều bá quan, văn võ. Chính vì vậy, sau khi thất bại ở Di Lăng, Lưu Bị có thể cảm thấy mất mặt nếu trở về Thành Đô. Vậy nên, ông quyết định trở về thành Bạch Đế, chấn chỉnh lại quân đội và chuẩn bị cho đợt chinh phạt tiếp theo. Đáng tiếc, Lưu Bị một thời gian sau lại lâm bệnh nặng rồi băng hà. Lý do thứ ba được cho là Lưu Bị sức khỏe đột nhiên chuyển biến xấu, không thể trở về Thành Đô. Nếu cố gắng về kinh đô xa xôi thì ông hoàng này có thể không trụ được lâu. Do vậy, ông đến thành Bạch Đế gần đó để nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Tuy nhiên, bệnh tình trở nặng khiến Lưu Bị qua đời tại đây. Sau khi mất, thi hài của ông được đưa về Thành Đô để cử hành tang lễ và mai táng. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

