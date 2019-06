Vì sao Khang Hi nhẫn tâm hại chết hàng ngàn cung nữ?

Trong lịch sử Trung Hoa, Khang Hi là vị Hoàng đế có nhiều công lao to lớn trong việc xây dựng triều đại Mãn Thanh, kiến tạo nên thời kỳ “Khang Càn thịnh trị”. Ngoài những thành công về mặt chính trị, Khang Hi Đế còn có những đóng góp về mặt y học, được người đời sau ca ngợi. Ảnh: baidu.com. Vào thời kỳ Khang Hi, đậu mùa là một căn bệnh nguy hiểm chết người, người nào mắc bệnh này coi như cầm chắc cái chết trong tay. Căn bệnh này được phát hiện vào thời nhà Tấn và cho đến nhà Thanh cũng chưa có ai có thể tìm ra được phương pháp điều trị bệnh. Ảnh: baidu.com. Nhưng, trước khi đánh bại nhà Minh, tiến vào Trung nguyên, người Mãn Thanh chưa từng mắc chứng bệnh này. Chỉ đến khi nhập quan, người Mãn Thanh mới mắc bệnh đậu mùa, chính vì thế họ luôn cho rằng chính người Hán đã lây căn bệnh độc hại này cho họ, nên vô cùng căm hận. Người Mãn Thanh đã đuổi hết những nhà có người bị bệnh đậu mùa ra khỏi kinh thành. Ảnh: baidu.com. Khang Hi Đế lúc nhỏ cũng từng bị đậu mùa, nhưng do không bị quá nặng nên vẫn sống sót nhưng vào lúc đó, mọi người lại không nghĩ như vậy. Khi đó, Thuận Trị Đế cho rằng Khang Hi mắc đậu mùa mà không chết, chứng tỏ số mệnh của ông là số đại quý, nên đã quyết định lập ông là người kế vị. Ảnh: baidu.com. Sau khi Khang Hi Đế kế vị, ông cảm thấy mình có thể ngồi lên ngai vàng là nhờ căn bệnh đậu mùa, do đó cần phải giải quyết triệt để căn bệnh này, hơn nữa càng ngày càng có nhiều người bỏ mạng vì đậu mùa. Nhưng Khang Hi Đế không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau này, Khang Hi Đế đã nghe được phương pháp “Lấy độc trị độc” từ một vị đại phu già, nên đã quyết định dùng phương pháp tàn khốc này để trị bệnh đậu mùa. Ảnh: baidu.com. Khang Hi Đế cho người tìm các cung nữ từ 16 đến 50 tuổi, nhốt bọn họ lại trong một căn phòng, sau đó mời vị đại phu già đó dùng phương pháp lây nhiễm bệnh đậu mùa, nhưng chỉ có 13 người cung nữ bị nhiễm đậu mùa. Ảnh: baidu.com. Khang Hi Đế lại đưa 13 người cung nữ đến một nơi khác, bắt đầu dùng một loại thuốc độc đưa vào cơ thể của họ nhưng cuối cùng 13 người cung nữ kia cũng mất mạng. Khang Hi Đế vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục sử dụng biện pháp trên. 3 năm sau, Khang Hi Đế mới phát hiện ra loại thuốc để điều trị bệnh đậu mùa. Ảnh: baidu.com. Trong thời gian 3 năm đó, tổng cộng có hơn nghìn cung nữ bỏ mạng, họ đều vừa bị bệnh đầu mùa vừa bị nhiễm chất độc vào trong người nên đã mất mạng. Điều đáng nói là những cung nữ đó đều là người Hán. Ảnh: baidu.com.

