Vì sao Hạng Vũ thà chết nhất quyết không chịu về Giang Đông?

Hạng Vũ (232 trước Công nguyên - 202 trước Công nguyên), còn được gọi là Tây Sở Bá Vương. Ông là nhà chính trị, tướng quân nổi tiếng. Chiến công lừng lẫy nhất của ông là đại phá quân Tần, giết Tần Vương. Thế nhưng, Hạng Vũ có kết cục ki kịch khi đối đầu với Lưu Bang. Cụ thể, giai đoạn cuối chiến tranh Hán - Sở tranh hùng, trong số 7 nước chư hầu cũ thì 6 nước đã rơi vào tay nhà Hán. Theo đó, tương quan lực lượng giữa Hán và Sở có sự chênh lệch rất lớn. Hán Cao Tổ Lưu Bang được Hàn Tín và Bành Việt đem quân tiếp ứng nâng tổng số binh sĩ lên tới 50 - 60 vạn người. Trong khi ấy, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chỉ có 10 vạn quân. Do quân Hán quá đông nên lực lượng nhà Sở rơi vào thế bất lợi. Điều này khiến Hạng Vũ buộc phải rút về thành Cai Hạ. Về sau, Hạng Vũ cùng 800 kỵ binh thiện chiến nhất phá vỡ vòng vây xông ra ngoài nhưng bị 5.000 kỵ binh của Lưu Bang truy đuổi. Khi chạy đến bờ sông Ô Giang, Hạng Vũ đã xuống ngựa và quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Theo Sử ký của Tư Mã Thiên chép lại. một mình Hạng Vũ giết mấy trăm binh lính nhà Hán trong khi bản thân có hơn 10 vết thương do giao chiến. Hạng Vũ quyết không vượt sông Ô Giang dù có thuyền đợi sẵn. Nguyên do được ông giải thích rằng: "Trời hại ta, ta vượt qua sông làm gì! Vả lại ta từng cùng tám ngàn con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng tây, nay không còn lấy một người trở về. Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Dù họ không nói, ta đây há chẳng thẹn trong lòng hay sao?". Theo đó, Hạng Vũ từ chối cơ hội vượt sông Ô Giang để có thể sang Giang Đông an toàn, tìm cơ hội báo thù, rửa hận. Thêm nữa, ông cũng biết nếu bình an trở về Giang Đông, Lưu Bang nhất định sẽ thừa thắng truy kích để chiếm lĩnh khu vực này. Đến lúc đó, Giang Đông sẽ trở thành chiến trường đẫm máu. Hạng Vũ không muốn người dân ở Giang Đông chịu thêm nỗi đau mất mát người thân, gia đình ly tán. Vì vậy, Tây Sở Bá Vương thanh thản đối diện theo mệnh trời: "Vốn là trời cao đã an bài đại cục để quân Hán lấy được thiên hạ. Sống chết của một người như ta thì có nghĩa gì". Cuối cùng, Hạng Vũ tự sát bên bờ sông Ô Giang. Khi ấy, ông mới hơn 30 tuổi và ở ngôi Tây Sở Bá Vương chỉ trong 5 năm. Hành động của ông được người đời đánh giá là anh hùng kiệt xuất.

