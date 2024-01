Vì sao Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần chỉ trong một đêm?

Hạng Tịch (232 trước Công nguyên - 202 trước Công nguyên), biểu tự là Vũ, nên còn gọi là Hạng Vũ, là nhà chính trị, vị tướng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ông là cháu nội đại tướng Hạng Yên nước Sở thời Chiến Quốc. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ có công trong việc lật đổ nhà Tần. Liên quan đến sự việc này, vị tướng này đã hạ lệnh chôn sống 20 vạn quân Tần chỉ trong một đêm tại thành cổ Tân An. Vì sao Hạng Vũ làm như vậy? Dựa theo các ghi chép lịch sử, các nhà nghiên cứu đã tìm ra lý do Hạng Vũ ra quyết định tàn nhẫn như trên. Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, hoàng tử Hồ Hợi đăng cơ lên ngôi báu, trở thành Tần Nhị Thế. Do Tần Nhị Thế không giỏi trị quốc và bị thái giám Triệu Cao thao túng nên nhà Tần ngày càng đi xuống, nổi loạn xảy ra khắp nơi. Trong vòng 1 năm đầu tiên Tần Nhị Thế nắm quyền, các nước chư hầu thời Chiến Quốc trước kia là Sở, Triệu, Yên, Nguỵ và Tề lần lượt khôi phục, trỗi dậy. Hạng Vũ đã tập hợp lực lượng nhằm đưa nước Sở trở lại thời kỳ huy hoàng như xưa. Trong bối cảnh các nước chư hầu nổi dậy, Tần Nhị Thế cử Chương Hàm làm thống soái, cùng các tướng Vương Ly, Tư Mã Hân, Đổng Ế, Tô Giác, Thiệp Nhàn mang quân đi dẹp loạn. Chỉ trong vài tháng, Chương Hàm liên tiếp đánh thắng trận, xoay chuyển cục diện giữa Tần và các chư hầu. Đặc biệt, Chương Hàm là người đã giết chết Hạng Lương - chú của Hạng Vũ. Cho rằng quân Sở không còn là mối lo ngại, Chương Hàm dẫn quân tiến đánh nước Triệu, khiến Triệu vương Yết phải bỏ chạy về Cự Lộc (Hình Đài, tỉnh Hà Bắc ngày nay) và cầu cứu các nước chư hầu. 20 vạn quân Tần do Chương Hàm chỉ huy bao vây Cự Lộc. Trong khi các nước chư hầu khác không dám can thiệp, Hạng Vũ dũng mãnh, mưu trí đã dẫn quân đánh lực lượng nhà Tần. Trong 9 trận chiến với quân Tần, lực lượng của Hạng Vũ toàn thắng và cắt đứt con đường vận lương của Chương Hàm cho Vương Ly. Kết thúc trận Cự Lộc, Hạng Vũ phá tan quân Tần. Do thua trận, khoảng 20 vạn quân Tần đầu hàng Hạng Vũ nhằm giữ được tính mạng. Trên đường áp giải, quân Tần mang thân phận tù binh nên bị đối xử thậm tệ. Dù vậy, họ luôn nhẫn nhịn chịu đựng để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng, khi đến Tân An, Hạng Vũ ra lệnh chôn sống 20 vạn tù binh quân Tần. Nếu không giết số tù binh này thì họ có thể "trở mặt" quay lại hợp sức với các lực lượng khác của Tần Nhị Thế cùng tấn công quân Sở bất cứ khi nào vì họ không thực sự quy hàng. Khi ấy, quân Sở sẽ chịu kết cục bi kịch. Nhiều sử gia nhận định, nếu Hạng Vũ không tiêu diệt 20 vạn quân Tần thì có thể không thể tiến vào đất Tần, giết chết Tần vương. Theo đó, cái chết của 20 vạn tù binh quân Tần trở thành một trong những vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử. Mời độc giả xem video: Kinh ngạc cỗ xe “giường nằm” của Tần Thủy Hoàng đến nay vẫn chạy tốt.

