Vì sao đinh ba của Trư Bát Giới mới là "kỳ trân dị bảo"?

Trong tác phẩm Tây Du Ký, vũ khí của Trư Bát Giới chính là cây đinh ba 9 răng. Loại thần khí ấy có tên đầy đủ là Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, được Ngọc Hoàng đại đế ban cho nhân vật này khi ông còn làm Thiên Bồng Nguyên Soái trên thiên đình. Nhiều người cho rằng, Kim Cơ Bổng được Tôn Ngộ Không lấy từ chỗ Đông Hải Long vương là vũ khí lợi hại nhất, trên thực tế, cây đinh ba của Trư Bát Giới mới đích thực là kỳ trân dị bảo. Hình dạng giống nông cụ của loại vũ khí nói trên từng bị Tôn Ngộ Không trêu đùa ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên: "Cái đinh ba của nhà ngươi có phải thứ đồ dùng để xới đất trồng rau cho nhà lão Cao đấy không?". Thế nhưng mặc dù sở hữu dáng vẻ không mấy tao nhã, pháp bảo này của Trư Bát Giới thực chất lại sở hữu lai lịch không hề tầm thường. Đinh ba 9 răng từng là binh khí do đích thân Thái Thượng Lão Quân dùng Thần Băng Thiết rèn ra, lại mượn nguyên thần của Ngũ Đế năm phương, Cửu Thiên Ứng và phải mất một thời gian rất dài mới có thể chế tạo thành. Mặc dù cân nặng thực sự của thần khí này vẫn còn là điều gây tranh cãi, thế nhưng đa số các ý kiến đều khẳng định cây đinh ba nói nặng tới 5048 cân (theo đơn vị đo lường cổ). 9 chiếc răng cưa của Đinh ba được làm bằng ngọc dưới Cửu tuyền, trên cán khắc 5 chòm sao quý đủ 4 mùa 8 tiết. Những chiếc răng trên Đinh ba có độ dài ngắn khác nhau tuọng trưng cho đất và trời. Khi kết hợp cùng 36 phép Thiên Cang, người sử dụng vũ khí này trở thành thiên hạ vô song. Đây chính là lý do vì sao khi vũ khí của ba đồ đệ bị trộm, yêu quái lại chỉ mở Đinh Ba yến, chứ không phải là tiệc Kim Cơ Bổng. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng được chiếc Đinh ba này bởi đây là món quà Thái Thượng Lão Quân làm riêng cho Thiên Bồng Nguyên – soái thống lĩnh 8 vạn thủy binh ở Thiên Hà để bảo vệ thiên cung. Xét về công dụng, cây đinh ba nói trên được ban cho Thiên Bồng Nguyên Soái khi còn làm tướng lĩnh, được dùng vào mục đích đánh trận và vốn là một loại binh khí chuyên dụng. Trong khi đó, gậy Như Ý ban đầu chỉ được dùng vào việc trị thủy, và chỉ khi tới tay Tôn Ngộ Không thì mới được dùng làm vũ khí. Đây chính là một trong những điểm khác biệt lớn giữa hai món pháp bảo này. Đây cũng là lý do mà không ít người cho rằng, cây đinh ba 9 răng trong tay Trư Bát Giới chẳng những là binh khí lợi hại nhất của thầy trò Đường Tăng mà còn là một trong những pháp bảo sở hữu uy lực cùng danh tiếng xếp vào hàng nhất nhì trong thế giới của Tây Du Ký.

