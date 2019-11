Vì sao đế quốc Anh ôm hận trong trận chiến với thổ dân?

Diễn ra vào tháng 4/1864, trận chiến Gate Pa là một sự kiện nổi tiếng trong những cuộc chiến tranh New Zealand giữa thực dân Anh và người tộc bản địa ở New Zealand thế kỷ 19. Cuộc chiến này bùng nổ do đế quốc Anh muốn chiếm đất của người Maori – một tộc người bản địa chiếm đa số dân ở New Zealand. Gate Pa là một pháo đài do thổ dân Maori kiểm soát và nằm gần một doanh trại lớn của quân Anh. Ngày 27/4/1864, tướng Duncan Cameron dẫn 1.700 lính và 17 khẩu pháo tấn công pháo đài. Đối thủ của họ là 235 chiến binh Maori dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Rawiri Puhirake. Do không thể tiếp cận, trong hai ngày tiếp theo, quân Anh nã pháo như mưa vào pháo đài. Nếu tính trung bình, mỗi chiến binh trong pháo đài phải hứng 136 kg thuốc nổ. Mặc dù chỉ 15 chiến binh thiệt mạng bởi pháo, Puhirake quyết định không bắn trả để tướng Cameron tưởng rằng toàn bộ lực lượng trong pháo đài Gate Pa đã chết. Sau trận mưa pháo, quả thực tướng Cameron nghĩ toàn bộ thổ dân trong pháo đài tử vong hoặc bị thương. Theo lệnh của ông, vài trăm binh sĩ Anh xông vào pháo đài để kiểm tra. Ẩn nấp trong các hào, hầm và mọi chướng ngại vật khác, chiến binh Maori bất ngờ nã đạn về phía lính Anh. Do chủ quan, lính Anh không kịp trở tay và hứng chịu tổn thất lớn. Lính tiếp viện xông vào thành nhưng cũng chịu chung số phận vì họ không biết chỗ mà các chiến binh Maori ẩn nấp. Cuối cùng toàn bộ lính Anh sống sót chạy ra khỏi pháo đài. Mặc dù giành thắng lợi và tiêu hao khá lớn sinh lực địch, Puhirake vẫn quyết định rút khỏi pháo đài vào buổi tối hôm đó bởi ông hiểu lực lượng của ông không thể đánh bại quân Anh. Khi rời khỏi pháo đài, họ mang theo toàn bộ vũ khí mà lính Anh bỏ lại. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

