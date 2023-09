Vì sao đao phủ thời xưa cả đời không dám lấy vợ, sinh con?

1. Đặc thù công việc: Nghề đao phủ liên quan đến việc thực hiện hình phạt tử hình, chặt đầu tử tội bằng đao hoặc dụng cụ chuyên dụng. Điều này làm cho công việc này trở nên kỳ quái và đáng sợ trong mắt nhiều người. Do đó, phụ nữ thường tránh xa những người làm nghề này và không muốn lấy họ làm chồng. 2. Xem xét xã hội: Trong xã hội phong kiến cổ xưa, địa vị xã hội của phụ nữ rất thấp. Việc lấy một người làm nghề đao phủ có thể coi là mất danh dự và không an toàn cho cuộc sống của họ. Phụ nữ có thể sợ rằng nếu xảy ra mâu thuẫn trong hôn nhân, họ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của đao phủ. 3. Mê tín và tâm lý xã hội: Trong thời phong kiến, mọi người thường mê tín và tin vào quy luật báo ứng. Người làm nghề đao phủ thực hiện việc kết liễu mạng sống của người khác, điều này có thể được coi là hành vi xui xẻo và mang lại quả báo. Vì vậy, nhiều người tin rằng đao phủ sẽ phải đối mặt với hậu quả xấu xảy ra trong cuộc đời họ, bao gồm việc khó lấy vợ và có con. 4. Khó khăn trong cuộc sống gia đình: Việc làm đao phủ không chỉ đe dọa danh tiếng của người làm nghề này mà còn tạo ra một cuộc sống gia đình khó khăn. Nếu có con, việc nuôi dưỡng gia đình sẽ trở nên phức tạp và căng thẳng hơn. Do đó, nhiều người làm đao phủ không lập gia đình để tránh những vấn đề này. 5. Điều kiện cuộc sống sau nghề nghiệp: Sau khi nghỉ hưu hoặc mất việc, những người làm nghề đao phủ thường gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình và xã hội. Họ có thể trở nên cô độc và không có nhiều bạn bè hoặc người thân trong cuộc sống sau nghề nghiệp này. Mời quý độc giả xem thêm video: Quan tham và những cách giấu tiền kỳ quặc chỉ có ở Trung Quốc.

