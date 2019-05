Vì sao Càn Long lạnh nhạt con ruột nhưng cưng nựng con đại thần?

Càn Long có tất cả 17 người con trai, người con trai mà ông yêu quý nhất chính là hai vị Hoàng tử con của Phú Sát Hoàng hậu và Ngũ a ca Vĩnh Kỹ, nhưng những vị hoàng tử này đều mất sớm. Điều này khiến Càn Long Đế vô cùng đau khổ và từ đó không còn yêu thương bất cứ hoàng tử nào như thế nữa, kể cả đối với Gia Khánh Đế - người kế vị sau này, ông cũng không dành nhiều tình cảm. Thế nhưng, Càn Long Đế lại vô cùng yêu quý con trai của Phó Hằng là Phúc Khang An. Ảnh: image.baidu.com. Phó Hằng có mấy người con trai, Càn Long Đế yêu quý nhất là Phúc Khang An, ông dường như đã coi Phúc Khang An như con trai ruột, từ nhỏ đã đón vào Hoàng cung để nuôi dưỡng, dạy dỗ vì muốn Phúc Khang An trở thành người văn võ song toàn. Ảnh: image.baidu.com. Sau này, lại sắp xếp cho Phúc Khang An vào quân doanh, để cho anh ta có thể lập công, Càn Long Đế có thể ban thưởng hậu hĩnh. Sau này Phúc Khang An cũng trở thành một trong những đại thần có tiếng nói trong triều, đến cả Hòa Thân cũng phải nhường vài phần. Ảnh: image.baidu.com. Lý do đầu tiên mà Càn Long lại yêu thương Phúc Khang An như vậy là bởi anh ta có tướng mạo giống Phú Sát Hoàng hậu. Càn Long tuy một đời phong lưu nhưng người phụ nữ mà ông yêu nhất chính là Phú Sát Hoàng hậu. Ảnh: image.baidu.com. Sau khi Hoàng hậu Phú Sát qua đời, vua Càn Long vô cùng đau khổ và day dứt mấy năm liền. Trong hoàn cảnh ấy, khi gặp Phúc Khang An lúc còn nhỏ tuổi, ông liền phát hiện ra rằng Phúc Khang An có khuôn mặt rất giống với Phú Sát Hoàng hậu, nên liền đem tình yêu thương đối với Phú Sát Hoàng hậu gửi gắm vào Phúc Khang An. Ảnh: image.baidu.com. Ngoài ra theo truyền thuyết dân gian, Phúc Khang An chính là con riêng của Càn Long Đế, kì thực điều này cũng có căn cứ nhất định. Càn Long Đế và vợ của Phó Hằng là Qua Nhĩ Giai Thị cũng có mối quan hệ không rõ ràng, Qua Nhĩ Giai Thị vốn là một mỹ nhân có tiếng, khi Càn Long Đế nhìn thấy bà ngay lập tức đã bị thu hút, liền ám thị cho Phó Hằng đưa vợ của mình vào Hoàng cung. Phó Hằng lúc này dù là quan to trong triều nhưng cũng chỉ là thần tử, đối với mệnh lệnh của Càn Long, ông ta không dám cãi lệnh, đành nhẫn nhịn dâng vợ mình cho Hoàng đế. Ảnh: image.baidu.com. Sau đó, Phúc Khang An được sinh ra, vì sau khi Qua Nhĩ Giai Thị được Càn Long Đế sủng hạnh, Phó Hằng cũng không dám thân mật với vợ nữa, nên đứa trẻ không phải là con của Phó Hằng và Qua Nhĩ Giai Thị, và rất có khả năng là cốt nhục của Càn Long. Vì Phúc Khang An không chỉ có khuôn mặt giống Phú Sát Hoàng hậu, mà hơn nữa còn là con ruột của Càn Long nên việc ông yêu thương hết mực Phúc Khang An là điều không khó hiểu. Phúc Khang An có phải là con riêng của Càn Long Đế hay không? Việc này là điều gây nhiều tranh cãi. Ảnh: image.baidu.com. Một lý do nữa khiến Càn Long Đế đặc biệt yêu quý Phúc Khang An là bởi ông ta là người rất có năng lực. Càn Long Đế khi dùng người rất coi trọng năng lực. Phúc Khang An cũng vì lập được nhiều công lao lớn nên mới được Càn Long Đế càng thêm yêu quý. Ảnh: image.baidu.com.

