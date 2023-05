Vì sao 36 phép thần thông của Trư Bát Giới mạnh hơn Tôn Ngộ Không?

Khi xem bộ phim "Tây Du Ký", nhiều người cứ nghĩ Tôn Ngộ Không là người có phép thuật mạnh nhất trong số các đồ đệ của Đường Tăng. Tuy nhiên, điều này không chính xác. Trư Bát Giới mới là người có phép thuật mạnh nhất. Trư Bát Giới có nội công thuộc dạng cực kỳ thâm hậu với 36 phép Thiên Cang. Mặc dù Tôn Ngộ Không có 72 phép Địa Sát do Bồ Đề Tổ Sư truyền dạy nhưng vẫn không mạnh bằng Trư Bát Giới. Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy hơn 8 vạn thuỷ binh ở thiên đình, tu luyện thành thạo 36 phép Thiên cang của Đạo giáo. Trong đó một số phép thuật khá mạnh, làm điên đảo trời đất, bao gồm khởi Tử Hồi Sinh. Đây là thuật pháp cứu sống những người đang cận kề cái chết hoặc vừa mới qua đời. 36 phép Thiên cang của Trư Bát Giới gồm: 1. Oát Toàn Tạo Hóa:Pháp thuật có thể tạo ra thế giới ảo, như trong cõi mộng mà không ai biết mình đang lạc trong đó; 2. Điên Đảo Âm Dương: Thuật pháp này có thể đảo lộn đất trời, thay đổi những lẽ thường của tự nhiên, thay đổi thực tại. 3. Di Tinh Hoán Đẩu: Có thể hoán đổi vạn vật trong vũ trụ cho nhau, từ Thần thánh, con người cho đến các loài thú vật hay quỷ quái, yêu ma; 4. Hồi Thiên Phản Nhật: Đêm tối sẽ lập tức biến thành ban ngày nhờ có phép thuật này; 5. Hoán Vũ Hô Phong: Chỉ cần thích mưa là có, mà thích gió cũng lại có luôn; 6. Chấn Sơn Hám Địa:Bất cứ lúc nào cần cũng có thể dễ dàng tạo ra những cơn địa chấn; 7. Giá Vụ Đằng Vân: Đi mây về gió dễ như trở bàn tay; 8. Hoạch Giang Thành Lục: Có thể biến một khu vườn hay một dòng sông thành bãi đất trống chỉ trong một tích tắc. 9. Tung Địa Kim Quang:Di chuyển xa vạn dặm chỉ sau một cái chớp mắt; 10. Phiên Giang Giảo Hải: Có thể tạo ra những con sóng lớn khiến Long Cung (Thủy Cung) chao đảo, chính vì vậy, thuật pháp này là nỗi khiếp đảm của tất cả các Long Vương và đám thuộc hạ lâu nhâu; 11. Chỉ Địa Thành Cương: Chỉ sau một cái chỉ tay, mọi thứ sẽ lập tức hóa đá. 12. Ngũ Hành Đại Độn: Có thể tự do xáo trộn năm yếu tố trong ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; 13. Lục Giáp Kì Môn: Đây là một chiêu thức thần bí khiến cho người sử dụng có sức mạnh phi thường trong quá trình chiến đấu; 14. Nghịch Tri Vị Lai: Có thể dự đoán trước được những điều sắp xảy ra trong tương lai. 15. Tiên Sơn Dịch Thạch: Khi biết sử dụng thuật pháp này thì việc di chuyển những khối đá to lớn trước mặt chỉ là chuyện nhỏ. 17. Phi Thân Thác Tích: Trong tình thế hiểm nguy có thể dễ dàng thoát thân ra bên ngoài và ngụy trang không ai phát hiện ra được.16. Khởi Tử Hồi Sinh: Thuật pháp này để cứu sống những người đang cận kề cái chết hoặc vừa mới chết. 18. Cửu Tức Phục Khí: Tập hợp linh khí của đất trời để điều trị các vết thương và nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu; 19. Đạo Xuất Nguyên Dương: Phát hết nội công ra cùng lúc; 20. Hàng Long Phục Hổ:Với thuật pháp này, thật quá dễ dàng để đánh bại và hàng phục các loại dã thú hay mãnh thú; 21. Bổ Thiên Dục Nhật:Phép giúp người dùng… gặp may; 22. Thôi Sơn Điền Hải: Người thành thạo thuật pháp này có thể dễ dàng lên núi cao, xuống biển sâu; 23. Chỉ Thạch Thành Kim: Thuật pháp này có thể biến giấy thành tiền, biến sỏi đá thành vàng bạc châu báu; 24. Chính Lập Vô Ảnh: Người luyện được thuật pháp này có thể khống chế hơi thở và ẩn giấu cái bóng của mình dưới ánh mặt trời, khiến cho đối phương không thể phát hiện ra ngay cả khi đang đứng bên cạnh; 25. Thai Hóa Dị Hình:Có thể biến một người lớn thành một đứa trẻ, trong vòng bảy ngày, đứa trẻ đó sẽ lớn lên, nhưng hình dáng bên ngoài không nhất định quay trở về trạng thái ban đầu; 26. Đại Tiểu Như Ý: Biến người hoặc vật từ lớn thành bé, từ bé thành to chỉ trong vòng một nốt nhạc; 27. Hoa Khai Khoảnh Khắc: Thuật pháp này có lẽ rất có ích trong việc tán gái, khi có thể điều khiển vô số cánh hoa rơi dồn hết về phía mình theo mong muốn, tạo ra một khung cảnh lãng mạn như trong tranh; 28. Du Thần Ngự Khí: Một thuật pháp cầu gọi thần linh; 29. Cách Viên Động Kiến: Thuật pháp này có thể giúp nhìn xuyên thấu mọi vật; 30. Hồi Phong Phản Hỏa:Tạo ra sức mạnh nhờ gió và lửa; 31. Chưởng Ác Ngũ Lôi: Thuật Ngũ Lôi có nguồn gốc sâu xa và vô cùng phức tạp, là một đòn tấn công có sức công phá cực lớn và không thể cản lại; 32. Tiềm Uyên Súc Địa:Thuật pháp này giúp cho việc di chuyển trong nước trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, ngoài ra còn có thể giúp thu hẹp khoảng cách ngàn dặm để kéo những vật ở nơi xa xôi về bên mình; 33. Phi Sa Tẩu Thạch: Có thể vận dụng thủ pháp này để điều khiển gió, cát và sỏi đá làm vũ khí công kích đối phương ồ ạt. 34. Hiệp Sơn Siêu Hải: Thuật pháp này sẽ giúp người dùng có thể nhẹ nhàng băng qua những ngọn núi cao ngất hay bay qua những đại dương mênh mông; 35. Tát Đậu Thành Binh: Chỉ cần ném một nhúm những hạt đậu bé xíu xuống đất, một đội quân cứu viện hùng hậu sẽ lập tức hiện ra;

36. Đinh Đầu Thất Tiễn: Giống như một lời nguyền, người dùng chỉ cần niệm chú để thu nạp ba hồn bảy vía của đối phương là có thể dễ dàng tước đoạt sinh mệnh của hắn.

