Vận mệnh thế giới giữa năm 2024 qua lời tiên tri của Nostradamus

Michel de Nostredame (1503 - 1566) hay còn gọi Nostradamus là nhà chiêm tinh người Pháp nổi tiếng thế giới. Ông xuất bản cuốn sách "Những lời tiên tri" vào năm 1555. Trong tác phẩm này, nhà tiên tri Nostradamus đã đưa ra nhiều tiên đoán về vận mệnh thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, mà ông cho là sẽ xảy ra vào năm 3797. Những tiên đoán của Nostradamus được trình bày bằng những câu thơ mơ hồ, khó hiểu. Đến nay, một số lời tiên tri của ông đã trở thành sự thật bao gồm: sự trỗi dậy của Hitler, trận đại hỏa hoạn ở London năm 1666, vụ ám sát tổng thống Mỹ John F. Kennedy, vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ... Do nhiều lời tiên tri của Nostradamus đã ứng nghiệm nên công chúng tò mò ông tiên đoán thế giới sẽ xảy ra những sự kiện lớn nào vào năm 2024. Để giải mã bí ẩn này, một số nhà nghiên cứu đã phân tích các bài thơ trong cuốn sách "Những lời tiên tri" của ông. Theo đó, các nhà nghiên cứu cho hay, khi còn sống, Nostradamus tiên tri nhân loại sẽ đạt được đột phá lớn về nội tạng nhân tạo năm 2024. Nhà tiên tri Nostradamus dự đoán: "Từ sự tạo tác của con người, sự sống mới sẽ nảy sinh/Khi các cơ quan sinh ra từ máy móc sẽ chắp cánh/Trái tim kim loại của họ sẽ đập bằng lửa của con người/Và cứu người sắp chết khỏi ham muốn tàn ác của cái chết". Từ những câu thơ trên, Nostradamus dự đoán các nhà khoa học sẽ có những nghiên cứu mang tính đột phá trong lĩnh vực nội tạng nhân tạo. Qua đó, trong năm 2024, con người có thể tạo ra những cơ quan nhân tạo thông qua công nghệ in 3D giúp cứu sống nhiều người cần ghép tạng. Tiếp đến, Nostradamus dự đoán trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có sự trỗi dậy mạnh mẽ vào năm 2024. Nhà tiên tri lừng danh nước Pháp dự đoán: “Khi những bức tranh dường như sống động với những chuyển động tự do/Khi những con thuyền như cá bơi dưới đáy biển/Khi con người như những con chim sải cánh trên bầu trời/Thì thế giới sẽ đón nhận ánh bình minh”. Các câu thơ này của Nostradamus được các nhà nghiên cứu lý giải cho rằng, trong năm 2024, AI sẽ có sự phát triển vượt bậc, giúp thay đổi nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của con người như giáo dục, y tế, tài chính... Nhờ đó, mọi người sẽ ngày càng có cuộc sống thoải mái, tự do hơn. Giữa năm 2024, Nostradamus còn tiên tri về việc giá lúa mì tăng cao, và con người sẽ phải ăn thịt đồng loại của mình. Điều này có thể ám chỉ sự khó khăn tài chính trong thời gian gần đây. Nhà tiên tri này dự đoán, "đất khô sẽ ngày càng khô cằn hơn", "lũ lụt lớn" có thể liên quan đến biến đổi khí hậu và sự tăng cường của hiện tượng thiên tai trong năm 2024. Mời quý độc giả xem thêm video: "Nổi da gà" với 4 kịch bản ngày tận thế mà AI của Google "tiên tri"

