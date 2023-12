Tượng đất nung đầu tiên trong mộ Tần Thủy Hoàng được phát hiện thế nào?

Việc tìm thấy lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở Tây An, Thiểm Tây năm 1974 là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây. Ngay sau khi phát hiện, các chuyên gia tiến hành đo đạc, khảo sát và thực hiện các cuộc khai quật. Nhờ vậy, các nhà khảo cổ có nhiều phát hiện quan trọng tại nơi an nghỉ ngàn thu của Tần Thủy Hoàng. Trong số này, đáng chú ý nhất là việc họ khai quật được hàng ngàn tượng binh sĩ đất nung có kích thước tương đương người thật. Không nhiều người biết rằng, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cùng đội quân đất nung "khủng" được tìm thấy là nhờ phát hiện tình cờ của một nông dân tên là Dương Chí Phát. Ông là người tìm thấy bức tượng binh sĩ đất nung đầu tiên. Cụ thể, vào mùa Xuân năm 1974, tình trạng hạn hán nghiêm trọng xảy ra khiến người dân ở làng Tây Dương, nằm gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong tình hình đó, dân làng quyết định lập một đội đào giếng để có nước sinh hoạt, canh tác nông nghiệp. Ông Dương Chí Phát là một thành viên trong nhóm trên. Trong lúc cùng mọi người đào giếng, ông Dương dùng cuốc đụng trúng một phần đất rất cứng. Do đó, ông dùng hết sức để đào lên và bất ngờ khi nhận ra bên dưới là một pho tượng hình người. Ban đầu, bức tượng có màu sắc vô cùng sống động với tóc màu đen, da trắng, môi đỏ. Thế nhưng, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, bức tượng đổi thành màu nâu đất sét. Sau khi về nhà, ông Dương kể chuyện với vợ. Là một giáo viên tiểu học, vợ ông Dương cho rằng bức tượng đó có thể là một di tích văn hóa nên khuyên chồng nhanh chóng báo cáo với chính quyền và Cục Di tích văn hóa địa phương. Sau khi nhận được tin báo từ ông Dương, giới chức trách và các chuyên gia khảo cổ đã tới nơi và tìm thấy lăng mộ "khủng" của Tần Thủy Hoàng với tổng diện tích 41.600 m2. Với việc tìm thấy pho tượng đất nung đầu tiên và giúp tìm ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng, ông Dương được chính quyền địa phương tặng thưởng giấy khen cùng 30 Nhân dân tệ. Vào thời điểm đó, 30 Nhân dân tệ là một số tiền khá lớn. Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, các chuyên gia đã tìm thấy hơn 2.000 tượng binh sĩ đất nung. Họ cho rằng, nếu khai quật toàn bộ lăng mộ thì đội quân đất nung có thể lên tới hơn 8.000 bức tượng. Mời độc giả xem video: Sự thật bất ngờ về cung điện Tần Thủy Hoàng khiến thích khách run sợ.

