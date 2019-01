Truyền thuyết đáng sợ về 5 loài yêu quái nổi tiếng Việt Nam

Tinh thử ngũ sắc (chuột tinh ngũ sắc) là một trong những loài yêu quái nổi tiếng của Việt Nam. Chúng được mô tả có từ thời Lê Sơ. Giống như tên gọi, tinh thử ngũ sắc có bộ lông ngũ sắc, râu trắng và hóa thành tinh do ăn được nhiều tinh khí. Loại yêu quái này khiến nhiều người khiếp sợ khi được miêu tả có khả năng thay đổi hình dạng, ham mê sắc dục, không sợ lửa hay bùa chú. Một truyền thuyết lưu truyền ở Ninh Bình có đề cập đến một con rái cá đực hóa thành tinh. Nó sống ở đầm sâu, chuyên rình rập phụ nữ đi tắm giặt ở các ao hồ, sông ngòi. Nếu con rái cá thành tinh "thích" người phụ nữ nào thì nó sẽ lên bờ và hãm hiếp nạn nhân. Dưới thời vua Hùng, một truyền thuyết kể về Bạch Kê Tinh (gà tinh màu trắng) vô cùng đáng sợ. Nó được miêu tả có thể tách linh hồn ra nhiều mảnh khác nhau rồi "nhập" vào các cơ thể sống khác như động vật hay con người. Bạch Kê Tinh làm như vậy vì nó sẽ dùng những mảnh linh hồn đó để hồi sinh trong trường hợp không may gặp điều xui xẻo. Nó được cho là luôn ngậm trong mỏ cuốn sách dạy phép thuật kỳ bí. Theo truyền thuyết, dưới thời vua Lý Huệ Tông, một cây đàn tỳ bà làm từ ngọc thuộc về vua Lý Thánh Tông. Đến cuối triều nhà Lý, một tôn thất nhà Trần đã trộm cây đàn này nhưng bị phát hiện. Theo đó, tên trộm đã chôn cây đàn ở bờ hồ Trúc Bạch. Thời gian dài trôi qua, cây đàn hóa thành tinh và biến thành yêu nữ. Yêu nữ này đã đến xin nhà vua cho đào cây đàn lên. Truyền thuyết về Bạch Cốt Tinh ở Phong Châu (nay là Vĩnh Phúc) có từ thời Hậu Lê. Khi còn sống, Bạch Cốt Tinh là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng tính tình lẳng lơ. Do vụng trộm với một người đàn ông đã có gia đình nên Bạch Cốt Tinh bị đánh ghen tới chết. Linh hồn của cô gái ấy hóa thành tinh. Bạch Cốt Tinh thường nhập vào cơ thể những cô gái xinh đẹp rồi đi quyến rũ nam giới. Người đàn ông nào bị nó quyến rũ đều mất hết thần trí và bị mê muội. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Video: Quái vật đen to gấp 1 tỷ lần Mặt trời (nguồn: VTC14)

