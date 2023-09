Trong mộ Khổng Minh có thứ gì khiến Lưu Bá Ôn khát khao sở hữu?

Được mệnh danh là "Thần quân sư", Lưu Bá Ôn (1310-1375), tên thật là Lưu Cơ, tên tự là Bá Ôn, thụy hiệu Văn Thành. Từ khi còn nhỏ, ông đã thông minh xuất chúng hơn người. Ông am hiểu kinh sử, học rộng hiểu nhiều, đặc biệt tinh thông “Dịch Kinh” tướng số, chiêm tinh học. Là một kỳ nhân của nhà Minh, Lưu Bá Ôn luôn tìm kiếm và khát khao đào được mộ của Gia Cát Lượng. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò vì sao Lưu Bá Ôn muốn đào mộ của Khổng Minh để có được thứ gì? Tương truyền, khi còn sống, Gia Cát Lượng đã viết một quyển sách ghi chép lại những tri thức, kinh nghiệm mà ông đúc kết được trong suốt cuộc đời. Sau khi qua đời, cuốn sách được tùy táng cùng với Khổng Minh trong mộ cổ. Một số thông tin cho rằng,Tư Mã Ý cũng là một trong số những người truy tìm vị trí ngôi mộ của Gia Cát Lượng để có được cuốn sách quý giá trên. Sống vào thời nhà Minh, Lưu Bá Ôn được cho là khao khát có được cuốn "kỳ thư" trong mộ của Gia Cát Lượng là vì tham vọng cá nhân. Lưu Bá Ôn thực sự tin rằng cuốn sách này chứa đựng những tri thức quan trọng mà Khổng Minh đúc kết cả đời, bao gồm những mưu kế giúp Lưu Bị lập nên nhà Thục Hán, giúp vương triều này ngày càng vững mạnh. Là quân sư của hoàng đế khai quốc nhà Minh Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn muốn dốc sức phò tá nhà vua, giúp nhà Minh sớm ổn định. Vậy nên, Lưu Bá Ôn muốn có được cuốn sách do Khổng Minh viết để có thể "đi đường tắt" nhằm đạt được thành công trong thời gian ngắn. Nếu có cuốn sách này, Lưu Bá Ôn còn có thể học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tri thức cho bản thân để hỗ trợ nhà vua xây dựng đất nước hùng mạnh. Vậy nên, Lưu Bá Ôn vì muốn sở hữu cuốn sách chôn trong ngôi mộ của Khổng Minh nên đã bỏ nhiều công sức, thời gian để tìm kiếm nơi an nghỉ ngàn thu của thừa tướng nhà Thục Hán. Dù vậy, Lưu Bá Ôn vẫn không thành công tìm ra mộ của Khổng Minh. Đến nay, giới khảo cổ vẫn chưa tìm ra nơi chôn cất của Gia Cát Lượng. Mời độc giả xem video: Mê mẩn khu phố ở Trung Quốc ngập tràn thú nhồi bông gấu trúc.

