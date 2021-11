Trận chiến ít người biết của quân đội Mỹ ở châu Phi năm 1805

Vào đầu thế kỷ 19, Mỹ vẫn chưa phải là một siêu cường quân sự với tầm ảnh hưởng bao phủ khắp toàn cầu. Ít ai biết rằng vào giai đoạn này, quân đội Mỹ từng thực hiện một cuộc chiến ở châu Phi. Ngược dòng thời gian, trong những năm 1800-1801, cướp biển do chính quyền hậu thuẫn đến từ các nước vùng Bắc Phi như Morocco, Algeria, Tunis, Tripolitania.... liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu Mỹ. Nhiều thủy thủ Mỹ đã bị bắt cóc cùng với tàu thuyền và chính phủ Mỹ buộc phải chuộc họ với giá cắt cổ. Lợi ích thương mại của Mỹ tại Địa Trung Hải đã bị đe dọa nghiêm trọng. Tháng 5/1801, Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson ra lệnh cho các tàu Hải quân Mỹ đến Địa Trung Hải để ngăn chặn những vụ tấn công, dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh Barbary lần thứ nhất. Sau hai năm đối đầu với các trận đánh nhỏ lẻ, các hành động quyết liệt hơn đã bắt đầu vào tháng 6/1803 khi một lực lượng viễn chinh nhỏ của Mỹ tấn công cảng Tripoli, nay thuộc Libya. Tháng 4/1805, với sự giúp sức của pháo hạng nặng trên tàu chiến USS Argus và USS Homet, quân đội Mỹ đã giành được một chiến thắng vang dội. Cụ thể, sau khi hành quân 804 km từ Ai Cập, đặc vụ Mỹ William Eaton đã lãnh đạo một lực lượng nhỏ thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ cùng lính đánh thuê Ả Rập tấn công vào thành phố cảng Derna, Tripoli. Lực lượng này đã chiếm được Derna và hạ bệ Yusuf Karamanli - nhà cầm quyền của Tripoli khi đó. Điều này khiến các quốc gia Bắc Phi phải nhượng bộ, đưa ra bảo đảm về sự an toàn cho tàu thuyền Mỹ, kết thúc cuộc chiến Barbary đầu tiên. Ngày nay, trong bài hát chính thức của Thủy quân lục chiến Mỹ có cụm từ “tới bờ biển Tripoli” (to the shores of Tripoli), chính là nhắc đến chiến dịch đánh chiếm thành phố Derna năm 1805. Mời quý độc giả xem video: Khám phá công viên trung tâm New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.

