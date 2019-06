Top con giáp “mồm miệng đỡ chân tay”, hưởng phúc lộc từ bé

Tuổi Tị

Trong mắt người khác, người tuổi Tị là con giáp cực kì may mắn, bởi lẽ việc dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần giao cho con giáp này là chuyện đâu vào đó, họ đều có thể hoàn thành đúng như thời hạn, đúng như yêu cầu. Hơn nữa, chỉ cần người tuổi Tị muốn điều gì, muốn đạt được mục tiêu gì thì đều được thỏa nguyện, hiếm khi nào kết quả không như mong đợi.

Ảnh minh họa. Song kì thực, những gì mà con giáp này đạt được hoàn toàn không phải dựa hết vào may mắn, mà bản thân họ cũng cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Họ không ngừng tự rèn luyện bản thân, khiến cho mình trở nên giỏi giang, thêm vào vận may có sẵn, thành công dường như chẳng bao giờ từ chối người tuổi Tị.



Tuổi Hợi

May mắn nhất trong số 12 con giáp chính là tuổi Hợi. Có lẽ do đặc tính của loài lợn là "siêng ăn, biếng làm" hay "ăn ngủ suốt ngày" nhưng hay gặp may mắn nên đa phần những người cầm tinh con giáp này cũng đều có cuộc sống khiến người khác phải thầm ghen tị.

Nhờ phúc đức của bản mệnh, tuổi Hợi hay được quý nhân phù hộ giúp đỡ nên mọi chuyện nhờ đó cũng được suôn sẻ và thuận lợi. Cộng thêm vận may thường rơi trúng người nên người tuổi Hợi rất dễ thành công trong cuộc sống, hiếm khi họ phải rơi vào cảnh túng thiếu.

Điểm nổi bật nhất của người cầm tình con giáp này chính là sự vui vẻ, họ dễ dàng tạo nên nhiều mối quan hệ gần xa nhờ tính tình hòa đồng dễ gần. Biết cách đối nhân xử thế giúp các mối quan hệ ấy gắn kết bền chặt hơn. Vì thế khi có khó khăn, mọi người sẵn lòng giúp đỡ họ cũng là điều dễ hiểu. Thế nên dù có hơi lười biếng một chút nhưng chẳng ai trách được vì sao tuổi Hợi luôn rủng rỉnh tiền trong túi.

Tuổi Dậu

Không giống như tuổi Hợi, tiền bạc không tự nhiên mà có nếu không bỏ công góp sức. Thành công của người tuổi Dậu có được là nhờ biết nắm bắt thời cơ và tận dụng thời cơ rất tốt.

Những người cầm tinh con gà đa phần đều rất thông minh, họ có khả năng tính toán một cách nhanh nhạy, linh hoạt... nên thường không đ.ánh mất bất cứ cơ hội nào trong cuộc đời.

Họ thích hợp với những công việc hoạt động trí óc hơn là tay chân. Đôi lúc bạn sẽ thấy họ ngồi ì ạch một chỗ, đừng lầm tưởng cho là họ lười biếng, bởi bên trong cái đầu ấy là một "kế hoạch" vĩ đại lắm đấy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!