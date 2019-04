Top con giáp kết hợp làm ăn ắt thu về bạc tỷ, tắm trong biển tiền

Tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn (Thủy Cục): Người tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Thìn nếu cùng nhau khởi nghiệp hoặc hợp tác kinh doanh, làm ăn, thường mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, gặp hung hóa cát. Người tuổi Thân là người luôn sẵn lòng hi sinh mà không cần báo đáp, người tuổi Thìn lại nhiệt tình, còn người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, luôn có duyên với “kim tiền” do đó sự kết hợp của hai trong ba con giáp trên, hoặc cả ba con giáp đều sẽ đến thành công và thu được lợi nhuận không nhỏ. Tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu (Kim Cục): Người tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu có cùng suy nghĩ và sở thích, chính vì thế mà rất hợp nhau. Người tuổi Tỵ tư duy tỉ mỉ, rõ ràng, đặc biệt còn có “giác quan thần bí”, người tuổi Sửu chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc, tháo vát, đảm đang, người tuổi Dậu lại luôn là người dẫn đầu xu hướng mới. Với những đặc điểm trên, nếu cả ba con giáp hoặc hai trong ba con giáp cùng hợp tác đầu tư, kinh doanh sẽ bổ trợ những khiếm khuyết cho nhau, cùng nhau phát triển cho nên việc kinh doanh sẽ vô cùng hồng phát, thậm chí có thể tạo dựng nên đại nghiệp. Tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất (Hỏa Cục): Người tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Tuất vô cùng tương hợp trong việc hợp tác đầu tư, kinh doanh, buôn bán. Người tuổi Dần yêu ghét rõ ràng, hành động quyết đoán, người tuổi Ngọ thẳng thắn, phóng khoáng, người tuổi Tuất chính trực, trượng nghĩa. Với những tính cách trên nên ba con giáp này thường sẽ trở thành những người bạn tốt, thấu hiểu nhau. Khi cùng hợp tác, cả ba sẽ cùng hỗ trợ nhau, cùng nhau tiến lên do đó làm việc gì cũng thuận lợi,suôn sẻ và hầu như sẽ không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh. Tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi (Mộc Cục): Tam hợp quý nhân trong mệnh cách của người tuổi Hợi là tuổi Mão và tuổi Mùi. Chính vì thế người tuổi Hợi nên kết bạn, làm việc, hợp tác với người tuổi Mão và tuổi Mùi. Sự kết hợp củaba con giáp này sẽ khiến cho việc kinh doanh hồng phát, hưng vượng. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: 7 Cặp Đôi Con Giáp Lấy Nhau Giàu Sang Phú Qúy Tiền Tiêu 3 Đời Không Hết. Nguồn: Youtube.

