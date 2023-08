Top ảnh cực “đắt giá” khiến người xem khó tin đây là sự thật

1. Một bức ảnh cực "đắt giá" với hơn 20,000 lỗ khắc trên vỏ trứng này. 2. Nước của con sông sau khi băng tan trong đến mức bạn có thể nhìn thấy tận đáy. 3. Loài cá mang tên The Black Swallower có thể ăn được một con cá khác có chiều dài gấp đôi, và chiều rộng gấp 10 so với nó. 4. Ngọn nến cháy trên Trái Đất so với ngọn nến cháy trong môi trường vi trọng lực (microgravity) trên trạm Vũ trụ Quốc tế. 5. Hình ảnh vi khuẩn trên tay 1 cậu bé 8 tuổi sau khi chơi đùa. Một bức ảnh cho bạn thấy cuộc sống thật thú vị. 6. Cầu băng qua sông băng – sông Vistula ở gần phía bắc Poland. 7. Bầu trời màu tím không qua chỉnh sửa hay filter. 8. Bức ảnh thú vị này khiến bạn mở mang đầu óc. Nếu bạn cắt đôi thân một chiếc máy bay, thì nó sẽ nhìn trông như thế này. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt ảnh cho thấy viễn cảnh đáng sợ của Trái Đất vào năm 2050.

1. Một bức ảnh cực "đắt giá" với hơn 20,000 lỗ khắc trên vỏ trứng này. 2. Nước của con sông sau khi băng tan trong đến mức bạn có thể nhìn thấy tận đáy. 3. Loài cá mang tên The Black Swallower có thể ăn được một con cá khác có chiều dài gấp đôi, và chiều rộng gấp 10 so với nó. 4. Ngọn nến cháy trên Trái Đất so với ngọn nến cháy trong môi trường vi trọng lực (microgravity) trên trạm Vũ trụ Quốc tế. 5. Hình ảnh vi khuẩn trên tay 1 cậu bé 8 tuổi sau khi chơi đùa. Một bức ảnh cho bạn thấy cuộc sống thật thú vị. 6. Cầu băng qua sông băng – sông Vistula ở gần phía bắc Poland. 7. Bầu trời màu tím không qua chỉnh sửa hay filter. 8. Bức ảnh thú vị này khiến bạn mở mang đầu óc. Nếu bạn cắt đôi thân một chiếc máy bay, thì nó sẽ nhìn trông như thế này. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt ảnh cho thấy viễn cảnh đáng sợ của Trái Đất vào năm 2050.