Tin sốc toàn tập: Đã tìm ra con trai ruột của Hitler?

Trùm phát xít Hitler tự tử trong hầm ngầm tại Berlin, Đức cùng người vợ mới cưới Eva Braun tháng 8/1945. Vợ chồng Hitler chưa kịp có với nhau người con nào. Thế nhưng, nhiều người không khỏi tò mò liệu nhà độc tài Đức quốc xã có đứa con bí mật nào hay không. Trước khi tự sát, trùm phát xít Hitler thường diễn thuyết, nói chuyện về tình yêu dành cho trẻ em. Nhà độc tài này cũng thừa nhận bản thân chưa bao giờ làm cha. Thế nhưng, sau khi Thế chiến 2 kết thúc, một tin đồn nổi lên cho rằng Hitler có một người con bí mật. Tin đồn càng lan truyền nhanh hơn khi một người giúp việc làm cho Hitler tên Heinz Linge từng tiết lộ rằng đã nghe thấy nhà độc tài Đức quốc xã nói về việc y có thể có một đứa con. Từ đây, nhiều người suy đoán Hitler có thể có một con trai hay một con gái. Sự việc nhanh chóng sự quan tâm của dư luận khi Jean-Marie Loret xuất hiện và được cho là con trai của Hitler với một phụ nữ Pháp tên Charlotte Lobjoie. Theo các nguồn tin, Charlotte Lobjoie gặp Hitler khi cô 16 tuổi. Lúc ấy, Hitler là một quân nhân tham gia Thế chiến 1 chiến đấu chống nước Pháp. Vào những kỳ nghỉ phép, Hitler hay tới thị trấn nhỏ Fournes-in-Weppe, phía tây thành phố Lille, Pháp. Tại đó, Hitler gặp và đem lòng yêu Charlotte. Charlotte sinh con trai Jean-Marie Loret vào tháng 3/1918 khi Hitler trở về Đức. Hitler biết đến sự tồn tại của người con này nhưng không thừa nhận. Khi Jean-Marie hơn 10 tuổi, Charlotte cho con trai Jean-Marie làm con nuôi của gia đình Loret. Trong suốt nhiều năm, Charlotte không nói với con trai về người cha ruột. Phải đến khi hấp hối vào những năm 1950, bà Charlotte mới nói sự thật về cha ruột cho con trai. Jean-Marie không tin ông là con trai của Hitler nên cố tình phớt lờ chuyện này trong nhiều năm. Phải đến khi về già, ông mới thuê người xác minh xem bản thân có thực sự có quan hệ máu mủ với Hitler không. Theo đó, người ta phát hiện ảnh chụp Hitler và Jean-Marie có nhiều điểm trên gương mặt khá giống nhau. Thêm nữa, ông Jean-Marie tìm thấy một số bức tranh đề tên người vẽ là Hitler. Vào năm 1981, Jean-Marie xuất bản cuốn sách mang tên "Your father's name was Hitler" (Tên cha tôi là Hitler). Đến năm 1985, Jean-Marie qua đời ở tuổi 67. Cho đến nay, thông tin Jean-Marie có thực sự là con trai Hitler hay không vẫn chưa được giới chức trách xác minh, làm rõ. Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

