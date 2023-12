Tiết lộ ngỡ ngàng về những sủng nam nổi tiếng nhất của Võ Tắc Thiên

Năm 690, Võ Tắc Thiên chính thức lên ngôi hoàng đế, đổi tên triều đại từ Đường thành Chu, đổi niên hiệu làm Thiên Thụ. Theo đó, bà trở thành hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Không chỉ xử lý chuyện triều chính như các hoàng đế trước, Võ Tắc Thiên thu nạp hậu cung của mình. Thay vì tuyển các mỹ nữ như các vị vua, Võ hậu nuôi các nam sủng. Những nam giới được Võ Tắc Thiên "để mắt" tới có ngoại hình tuấn tú, to cao, vạm vỡ và giỏi lấy lòng nữ hoàng đế.Nam sủng đầu tiên của Võ Tắc Thiên là hòa thượng có tên Tiết Hoài Nghĩa (tên thật là Phùng Tiểu Bảo). Trước khi gặp Võ hậu, Phùng Tiểu Bảo chuyên làm việc vặt ở Lạc Dương. Nhờ ngoại hình tuấn tú, cơ thể lực lưỡng nên người này được thị nữ trong phủ Thiên Kim công chúa để mắt tới. Thị nữ này lén đưa Phùng Tiểu Bảo vào cung để hẹn hò. Về sau, sự việc này bị Thiên Kim công chúa phát hiện. Sau đó, vì muốn lấy lòng Võ Tắc Thiên nên Thiên Kim công chúa quyết định dâng Phùng Tiểu Bảo cho bà hoàng này. Để Phùng Tiểu Bảo tiện ra vào hoàng cung, Thiên Kim công chúa đổi tên người này và phong làm hòa thượng. Theo đó, nam sủng này có cớ vào cung đàm đạo Phật pháp để hầu hạ Võ Tắc Thiên. Nhờ được bà hoàng này sủng hạnh, Phùng Tiểu Bảo đảm nhiệm xây dựng hai tòa cung điện là Minh đường và Thiên đường. Không những vậy, Phùng Tiểu Bảo còn can thiệp vào chuyện triều chính. Đỉnh điểm là hòa thượng này cho phóng hỏa đốt 2 tòa cung điện. Võ Tắc Thiên nổi trận lôi đình khi biết chuyện và ra lệnh giết chết nam sủng này. Sau đó, Thẩm Nam Mậu trở thành nam sủng của Võ Tắc Thiên. Người này có ngoại hình rất giống với hoàng đế Lý Thế Dân (tức người chồng đầu tiên của Võ hậu). Không những vậy, Thẩm Nam Mậu còn được Võ hậu yêu chiều nhờ điều chế ra các phương thuốc giúp bà trẻ mãi không già. Một nam sủng khác của Võ Tắc Thiên là Trương Tông Xương. Mỹ nam này do Thái Bình công chúa tiến cử. Sau khi được Võ hậu sủng ái, Trương Tông Xương dẫn em trai mình là Trương Dịch Chi vào cung để 2 anh em cùng phục vụ Võ hậu. Hai nam sủng họ Trương tuổi ngoài 20, da trắng trẻo, tuấn tú, giỏi âm luật ca từ nên Võ Tắc Thiên rất hài lòng. Theo đó, bà phong cho họ làm quốc công và tận hưởng cuộc sống xa hoa. Thậm chí, khi Võ Tắc Thiên lâm bệnh năm 704, anh em nhà họ Trương can dự triều chính. Điều này khiến văn võ bá quan bất bình. Cuối cùng, vào năm 705, tể tướng Trương Giản Chi đã cùng các đại thần phát động binh biến, ép Võ Tắc Thiên thoái vị và đưa Đường Trung Tông lên ngôi để tránh việc 2 nam sủng này thâu tóm quyền lực. Một thời gian sau, Võ hậu chết, hưởng thọ 81 tuổi. Hai nam sủng họ Trương bị giết ngay sau đó. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

