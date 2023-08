Thành phố duy nhất của Việt Nam có ba thác nước tuyệt đẹp

1. Nằm trên thượng nguồn suối Cam Ly, thuộc phường 5 của Đà Lạt, thác Cam Ly là một thắng cảnh nổi tiếng mà du khách thường ghé thăm mỗi khi đến với thành phố trên cao nguyên Lang Biang. Vẻ đẹp của dòng thác này được tạo thành từ những luồng nước tung bọt trắng xóa chảy qua các phiến đá lớn nhỏ nhấp nhô. Phần thác chính có chiều cao khoảng 10 mét. Có nhiều lý giải khác nhau về tên gọi thác Cam Ly và suối Cam Ly. Theo một lời kể được ghi lại, xưa kia có một vị tù trưởng người Cơ Ho tên K’Mly có nhiều công lao nên dân trong vùng lấy tên ông đặt cho dòng suối để tưởng nhớ, sau này người Việt đọc trại thành Cam Ly. Do nằm gần trung tâm Đà Lạt, ngay từ đầu thế kỷ 20, thác Cam Ly đã trở thành một địa danh du lịch được người Pháp và cư dân địa phương ưa thích. 2. Nằm ở chân đèo Prenn, thuộc địa phận phường 3 của thành phố Đà Lạt, thác Prenn nổi tiếng không kém gì thác Cam Ly. Thác nằm trong khu rừng nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại trong khu vực, với dòng nước từ trên ghềnh đá với độ cao hơn 10 mét đổ xuống như một bức màn trắng xóa. Tên gọi Prenn của thác nước xuất phát từ cái tên "Prềnh" - tiếng K’Ho có nghĩa là “cà đắng”. Sau khi khám phá ra vùng đất này, người Pháp ghi chép tên địa danh "Prềnh" thành “Prenn”. Ngày nay, thác Prenn và khu vực phụ cận đã được quy hoạch thành khu du lịch có quy mô tầm cỡ của Đà Lạt. Ngoài việc tham quan thác, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động như bơi thuyền, bắn cung, cưỡi đà điểu, khám phá hệ thống đền thờ gồm đền Thượng, Trung, Hạ... 3. Cũng thuộc địa phận phường 3, thác Datanla nằm ở vị trí hiểm trở hơn và được khai thác du lịch muộn hơn so với hai thác nước Đà Lạt đã nói đến ở trên. Do chảy qua nhiều thềm đá có độ dốc thoai thoải, thác Datanla không quá ồn ào nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ. Thác luôn có lượng nước dồi dào do thượng nguồn là nguồn nước ổn định. Xung quanh thác là rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú. Tên gọi "Datanla" của thác có nguồn gốc từ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc K'Ho: "Đạh-Tam-N'ha", nghĩa là "dưới lá có nước". Xung quanh tên gọi này, có nhiều truyền thuyết được người dân địa phương lưu truyền hàng trăm năm qua. Ngày nay thác Datanla là một địa điểm tham quan thu hút lượng du khách khá lớn ở Đà Lạt. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng dòng thác, khách thập phương còn có thể tham gia những trò chơi mạo hiểm hấp dẫn như trượt máng, leo dây. Mời quý độc giả xem video: Mộng mơ thành phố ngàn hoa Đà Lạt | VTV Review.

1. Nằm trên thượng nguồn suối Cam Ly, thuộc phường 5 của Đà Lạt, thác Cam Ly là một thắng cảnh nổi tiếng mà du khách thường ghé thăm mỗi khi đến với thành phố trên cao nguyên Lang Biang. Vẻ đẹp của dòng thác này được tạo thành từ những luồng nước tung bọt trắng xóa chảy qua các phiến đá lớn nhỏ nhấp nhô. Phần thác chính có chiều cao khoảng 10 mét. Có nhiều lý giải khác nhau về tên gọi thác Cam Ly và suối Cam Ly. Theo một lời kể được ghi lại, xưa kia có một vị tù trưởng người Cơ Ho tên K’Mly có nhiều công lao nên dân trong vùng lấy tên ông đặt cho dòng suối để tưởng nhớ, sau này người Việt đọc trại thành Cam Ly. Do nằm gần trung tâm Đà Lạt, ngay từ đầu thế kỷ 20, thác Cam Ly đã trở thành một địa danh du lịch được người Pháp và cư dân địa phương ưa thích. 2. Nằm ở chân đèo Prenn, thuộc địa phận phường 3 của thành phố Đà Lạt, thác Prenn nổi tiếng không kém gì thác Cam Ly. Thác nằm trong khu rừng nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại trong khu vực, với dòng nước từ trên ghềnh đá với độ cao hơn 10 mét đổ xuống như một bức màn trắng xóa. Tên gọi Prenn của thác nước xuất phát từ cái tên "Prềnh" - tiếng K’Ho có nghĩa là “cà đắng”. Sau khi khám phá ra vùng đất này, người Pháp ghi chép tên địa danh "Prềnh" thành “Prenn”. Ngày nay, thác Prenn và khu vực phụ cận đã được quy hoạch thành khu du lịch có quy mô tầm cỡ của Đà Lạt. Ngoài việc tham quan thác, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động như bơi thuyền, bắn cung, cưỡi đà điểu, khám phá hệ thống đền thờ gồm đền Thượng, Trung, Hạ... 3. Cũng thuộc địa phận phường 3, thác Datanla nằm ở vị trí hiểm trở hơn và được khai thác du lịch muộn hơn so với hai thác nước Đà Lạt đã nói đến ở trên. Do chảy qua nhiều thềm đá có độ dốc thoai thoải, thác Datanla không quá ồn ào nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ. Thác luôn có lượng nước dồi dào do thượng nguồn là nguồn nước ổn định. Xung quanh thác là rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú. Tên gọi "Datanla" của thác có nguồn gốc từ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc K'Ho: "Đạh-Tam-N'ha", nghĩa là "dưới lá có nước". Xung quanh tên gọi này, có nhiều truyền thuyết được người dân địa phương lưu truyền hàng trăm năm qua. Ngày nay thác Datanla là một địa điểm tham quan thu hút lượng du khách khá lớn ở Đà Lạt. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng dòng thác, khách thập phương còn có thể tham gia những trò chơi mạo hiểm hấp dẫn như trượt máng, leo dây. Mời quý độc giả xem video: Mộng mơ thành phố ngàn hoa Đà Lạt | VTV Review.