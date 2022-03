Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo 7 cuộc khủng hoảng sắp xảy ra

Cư dân mạng đang bàn tán rất xôn xao về những lời tiên tri của thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand. Abhigya Anand sinh năm 2006, thông thạo nhiều thứ tiếng như Tiếng Anh, tiếng Sindhi, tiếng Phạn, tiếng Kannada, tiếng Hindi. Đặc biệt, cậu có trình độ cao và có kiến thức chuyên sâu về chiêm tinh học, chiêm tinh học Vệ Đà. Đoạn clip được chia sẻ trên Youtube vào ngày 22/10 của Anand đã chỉ ra 7 khó khăn của thế giới trong thời gian tới. Tất cả đều do Abhigya Anand dự báo: Khủng hoảng năng lượng; Thời tiết khắc nghiệt; Thách thức kinh tế; Thiếu điện; Hỗn loạn chuỗi cung ứng; Nạn đói và Đại dịch Covid-19. Trong video, Abhigya Anand nhấn mạnh về khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu, cú sốc kinh tế và thay đổi khí hậu. Quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Trung Quốc. Nguy hiểm là cuộc khủng hoảng sẽ mở rộng, ảnh hưởng đến nhiều nước trên thế giới và ngày càng leo thang. Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết sẽ có diễn biến xấu và ngày càng mạnh sau ngày này làm nhiệt độ hạ xuống cực kỳ thấp; khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là một số quốc gia châu Á, châu Âu, Ấn Độ. Abhigya Anand cho biết cả 7 cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra đồng thời; dự kiến từ ngày 10/12/2012 đến tháng 5/2022. Theo Abhigya Anand, sở dĩ có những cuộc khủng hoảng này là do sao Mộc tiến vào Ma kết; các vật thể không xác định va vào bề mặt của sao Mộc. Trước đây, thần đồng tiên tri Ấn Độ từng nói từ tháng 6 đến tháng 11/2021, quốc gia nào cũng phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh lần thứ 3. Tuy nhiên, chấn động lớn nhất là vào khoảng tháng 4/2022 khi sao Mộc gặp sao Thổ. Dù Abhigya Anand đã đưa ra những lời tiên tri kèm các mốc thời gian rất cụ thể nhưng nhiều người còn nghi ngờ về độ chính xác của những lời tiên tri này. Lý do bởi trong quá khứ đã có nhiều lời tiên tri của Abhigya Anand không xảy ra.

