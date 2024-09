Thái giám Lý Liên Anh 'ghi điểm' với Từ Hi Thái hậu thế nào?

Thái giám Lý Liên Anh là hoạn quan nổi tiếng sống vào thời nhà Thanh. Bị gia đình bán vào cung làm thái giám từ khi 8 tuổi, y từ một kẻ có địa vị thấp kém trong hậu cung từng bước trở thành tâm phúc của Từ Hi Thái hậu. Nhờ được bà tin tưởng và trọng dụng, Lý Liên Anh nhanh chóng thăng tiến, trở thành Nhị tổng quản khi 19 tuổi. Kể từ đó, hoạn quan này trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn trong hậu cung, thậm chí là triều đình. Không ít người đã hối lộ của cải, vàng bạc, ngọc ngà châu báu... để Lý Liên Anh nói tốt cho họ trước mặt Từ Hi Thái hậu nhằm thăng quan tiến chức, có địa vị, giàu sang hơn người. Để trở thành tâm phúc của Từ Hi Thái hậu trong số hàng trăm hoạn quan làm việc trong Tử Cấm Thành, thái giám Lý Liên Anh có những "bí quyết" riêng mà không phải ai cũng có thể làm được. Đầu tiên là việc Lý Liên Anh là một người thông minh. Thái giám này rất giỏi "nhìn mặt, đoán ý" của Từ Hi Thái hậu. Không ít lần, Lý Liên Anh nghĩ ra những kế sách toàn vẹn giúp chủ nhân giải quyết những "phiền muộn" chính sự cũng như chuyện hậu cung. Hai là thái giám Lý Liên Anh có tài ăn nói khéo léo. Ngay khi vào làm việc trong cung, hoạn quan này đã được những người đi trước dạy dỗ các quy tắc trong cung. Việc hầu hạ hoàng đế và hoàng tộc đối với Lý Liên Anh cũng như những thái giám, cung nữ khác đều giống như "chơi với hổ" bởi nếu làm việc tốt thì sẽ được chủ nhân khen thưởng, có cơ hội thăng tiến và bổng lộc hậu hĩnh. Thế nhưng, nếu có lời nói hay hành động khiến chủ nhân phật lòng, thậm chí tức giận thì sẽ có thể bị phạt đánh, phạt quỳ, thậm chí nặng thì mất mạng. Để có thể sinh tồn trong chốn hậu cung đầy khắc nghiệt, Lý Liên Anh làm việc tỉ mỉ, đặc biệt là ăn nói khéo léo để làm hài lòng chủ nhân. Đặc biệt, Lý Liên Anh từng không ít lần dùng tài ăn nói khéo léo giúp Từ Hi Thái hậu không bị "mất mặt" trước mọi người. Ví dụ như, Từ Hi Thái hậu có lần hạ lệnh triệu tập các quan đại thần tới rồi ban tặng cho họ những thứ mà bà trân quý. Tuy nhiên, thừa tướng nhà Thanh khi đó không muốn nhận bảo vật nào mà chỉ muốn xin bút tích của Từ Hi Thái hậu. Nghe xong, Từ Hi Thái hậu cười lớn rồi sai Lý Liên Anh mang bút, nghiên mực và giấy đến để viết chữ “Phúc". Thế nhưng, vị thái hậu này không may lại viết thừa một nét khiến ý nghĩa của chữ bị thay đổi. Khi đó, bầu không khí trong phòng khá căng thẳng. Đúng lúc này, Lý Liên Anh liền nói "Phúc khí của người quả nhiên luôn nhiều hơn người khác!". Theo đó, Lý Liên Anh đã hóa giải tình huống căng thẳng, giúp Từ Hi Thái hậu bớt được sự xấu hổ, ngượng ngùng. Thừa tướng và các đại thần có mặt tại đó cũng theo đó mà cười nói vui vẻ. Thái giám Lý Liên Anh còn "ghi điểm" với Từ Hi Thái hậu bằng đôi bàn tay khéo léo. Dù là nam giới nhưng hoạn quan này rất biết cách chải tóc, tạo những kiểu tóc đẹp cho chủ nhân. Tương truyền, Từ Hi Thái hậu nghe nói rằng ở ngoài cung đang thịnh hành một kiểu tóc mới nên muốn thử. Tuy nhiên, các cung nữ, thái giám đều không biết nên bà rất tức giận. Thấy vậy, Lý Liên Anh liền khổ luyện cách chải kiểu tóc mới. Sau một thời gian, y có thể chải tóc, tạo kiểu thành thạo và có tính thẩm mĩ cao cho Từ Hi Thái hậu. Lý Liên Anh vừa chải tóc vừa dùng thuốc dưỡng tóc khiến Từ Hi Thái hậu không bị rụng nhiều tóc như những người khác làm. Chính vị vậy, hoạn quan này càng ngày càng được Từ Hi sủng ái, tin tưởng, ban cho chức cao cùng bổng lộc hậu hĩnh. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

