Té ngửa quy tắc “ăn hương ăn hoa” của hoàng đế nhà Thanh

Dưới thời phong kiến, hoàng đế nhà Thanh nắm trong quyền lực và tài lực lớn nhất đất nước. Cuộc sống vương giả, quyền quý của nhà vua trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong số này, thói quen ăn uống của bậc đế vương gây nhiều tò mò. Trong nhiều bộ phim truyền hình, khán giả ấn tượng trước những bữa ăn thịnh soạn gồm hàng trăm món sơn hào hải vị được chuẩn bị cho nhà vua. Theo đó, các ông hoàng có thể ăn bất cứ món nào mà bản thân yêu thích. Thế nhưng, trên thực tế, hoàng đế không thể tùy ý ăn các món theo sở thích của bản thân. Họ phải tuân thủ nghiêm ngặt 3 quy tắc ăn uống do tổ tiên để lại. Theo các ghi chép, mỗi ngày, bậc đế vương ăn 2 bữa chính là: bữa sáng và bữa tối. Bữa sáng vào giờ Mão (6h30 - 7h30), bữa tối thường diễn ra trước giờ Dậu (khoảng 5 - 7h tối). Sau khi dùng xong bữa chính, nhà vua sẽ được phục vụ hoa quả và một số món điểm tâm. Giữa hai bữa chính có một bữa điểm tâm (trà chiều) và sau bữa tối còn có một bữa khuya vào sau 7h tối. Quy tắc đầu tiên của hoàng đế nhà Thanh đó là không được tùy tiện ăn vặt ngoài những bữa ăn đã được quy định rõ ràng như trên. Do vậy, các ông hoàng không thể ăn bất cứ lúc nào ngay cả khi rất đói. Quy tắc thứ hai của nhà vua đó là chỉ được phép dùng bữa sau khi thái giám đã nếm thử các món ăn. Việc làm này nhằm kiểm tra xem thức ăn có bị hạ độc hoặc bị hỏng hay chưa. Thái giám làm nhiệm vụ thử thức ăn cho nhà vua để đảm bảo không có gì sai sót khi dâng các món ăn lên hoàng đế. Sau khi thái giám thử xong các món ăn và đều đảm bảo an toàn, chất lượng, nhà vua mới bắt đầu dùng bữa và thưởng thức các món sơn hào hải vị do các ngự trù hàng đầu chế biến. Tuy nhiên, lúc này, hoàng đế phải tuân thủ quy tắc thứ ba. Đó là mỗi món ăn chỉ được ăn không quá 3 miếng. Vì vậy, nhà vua chỉ có thể "ăn hương ăn hoa" do không thể ăn thỏa thích các món khoái khẩu. Quy tắc này được đặt ra nhằm để không ai biết nhà vua yêu thích món ăn nào. Nếu có người biết được món ăn khoái khẩu của hoàng đế thì có thể âm thầm hạ độc, mưu hại bậc đế vương. Mỗi khi hoàng đế dùng bữa, 4 thái giám luôn đứng hầu bên cạnh để phục vụ cũng như giám sát việc thực hiện các quy định. Những quy tắc trên khiến nhà vua không thể thoải mái tận hưởng các bữa ăn ngon như nhiều người khác. Mời độc giả xem video: Hà Nội: Hô biến kính áp tròng Trung Quốc thành sản phẩm "Made in Korea". Nguồn: THĐT1.

Dưới thời phong kiến, hoàng đế nhà Thanh nắm trong quyền lực và tài lực lớn nhất đất nước. Cuộc sống vương giả, quyền quý của nhà vua trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong số này, thói quen ăn uống của bậc đế vương gây nhiều tò mò. Trong nhiều bộ phim truyền hình, khán giả ấn tượng trước những bữa ăn thịnh soạn gồm hàng trăm món sơn hào hải vị được chuẩn bị cho nhà vua. Theo đó, các ông hoàng có thể ăn bất cứ món nào mà bản thân yêu thích. Thế nhưng, trên thực tế, hoàng đế không thể tùy ý ăn các món theo sở thích của bản thân. Họ phải tuân thủ nghiêm ngặt 3 quy tắc ăn uống do tổ tiên để lại. Theo các ghi chép, mỗi ngày, bậc đế vương ăn 2 bữa chính là: bữa sáng và bữa tối. Bữa sáng vào giờ Mão (6h30 - 7h30), bữa tối thường diễn ra trước giờ Dậu (khoảng 5 - 7h tối). Sau khi dùng xong bữa chính, nhà vua sẽ được phục vụ hoa quả và một số món điểm tâm. Giữa hai bữa chính có một bữa điểm tâm (trà chiều) và sau bữa tối còn có một bữa khuya vào sau 7h tối. Quy tắc đầu tiên của hoàng đế nhà Thanh đó là không được tùy tiện ăn vặt ngoài những bữa ăn đã được quy định rõ ràng như trên. Do vậy, các ông hoàng không thể ăn bất cứ lúc nào ngay cả khi rất đói. Quy tắc thứ hai của nhà vua đó là chỉ được phép dùng bữa sau khi thái giám đã nếm thử các món ăn. Việc làm này nhằm kiểm tra xem thức ăn có bị hạ độc hoặc bị hỏng hay chưa. Thái giám làm nhiệm vụ thử thức ăn cho nhà vua để đảm bảo không có gì sai sót khi dâng các món ăn lên hoàng đế. Sau khi thái giám thử xong các món ăn và đều đảm bảo an toàn, chất lượng, nhà vua mới bắt đầu dùng bữa và thưởng thức các món sơn hào hải vị do các ngự trù hàng đầu chế biến. Tuy nhiên, lúc này, hoàng đế phải tuân thủ quy tắc thứ ba. Đó là mỗi món ăn chỉ được ăn không quá 3 miếng. Vì vậy, nhà vua chỉ có thể "ăn hương ăn hoa" do không thể ăn thỏa thích các món khoái khẩu. Quy tắc này được đặt ra nhằm để không ai biết nhà vua yêu thích món ăn nào. Nếu có người biết được món ăn khoái khẩu của hoàng đế thì có thể âm thầm hạ độc, mưu hại bậc đế vương. Mỗi khi hoàng đế dùng bữa, 4 thái giám luôn đứng hầu bên cạnh để phục vụ cũng như giám sát việc thực hiện các quy định. Những quy tắc trên khiến nhà vua không thể thoải mái tận hưởng các bữa ăn ngon như nhiều người khác. Mời độc giả xem video: Hà Nội: Hô biến kính áp tròng Trung Quốc thành sản phẩm "Made in Korea". Nguồn: THĐT1.