Tần Thủy Hoàng nhung nhớ đến chết mỹ nhân nào?

Tần Thủy Hoàng được biết đến là hoàng đế đầu tiên của đất nước Trung Quốc thống nhất sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu. Là người đàn ông quyền lực nhất vương triều, ông hoàng này đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, bao gồm xây dựng Vạn Lý Trường Thành, cung A Phòng và nhiều công trình đồ sộ khác. Thêm nữa, trong suốt thời gian trị vì, Tần Thủy Hoàng thực hiện nhiều cải cách về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa... giúp nhà Tần trở thành cường quốc. Là bậc quân vương, Tần Thủy Hoàng có hậu cung gồm hàng ngàn phi tần xinh đẹp, quyến rũ. Thế nhưng, vị vua nổi tiếng nhà Tần này nhung nhớ đến chết một mỹ nhân. Dù yêu say đắm mỹ nhân này nhưng Tần Thủy Hoàng không có được hạnh phúc trọn vẹn. Người đó chính là A Phòng. Theo các ghi chép, mỹ nhân tên A Phòng là con gái của một thầy thuốc nước Triệu. Tương truyền, hai người gặp gỡ lần đầu khi Tần Doanh Chính (tên thật của Tần Thủy Hoàng) ở kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Khi Tần Thủy Hoàng trở về Hàm Dương - kinh đô nước Tần, A Phòng theo cha đến Ham Dương tìm hoa kim cúc nhằm bào chế chế thuốc trường sinh. Tại Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng gặp lại A Phòng và tình yêu giữa 2 người "nảy nở". Khi ấy, Tần Thủy Hoàng che giấu thân phận thật và dùng nghĩa một thợ mộc để ngỏ lời kết hôn cùng A Phòng. Mỹ nhân xinh đẹp này yêu Tần Thủy Hoàng nên đồng ý kết hôn mà không hay biết đó là hoàng đế nhà Tần. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng chưa kịp hưởng hạnh phúc bên người yêu thì chuyện này đến tai Thái hậu Trịnh Cơ - mẹ của Doanh Chính. Do muốn con trai kết hôn với công chúa một nước khác để có được hậu thuẫn chính trị vững chắc nên Thái hậu Trịnh Cơ và tướng quốc Lã Bất Vi nhiều lần lên kế hoạch giết chết A Phòng. Về sau, công chúa nước Triệu mang tên Trường Lạc có dung mạo giống hệt A Phòng quyết định vào cung ám sát Tần Thủy Hoàng. Khi đó, cận vệ của Thái hậu Trịnh Cơ cứ ngỡ đó là A Phòng nên ra tay tiêu diệt. Tin rằng đó là người con gái mình yêu thực sự bị giết, Tần Thủy Hoàng đau khổ khôn nguôi. Trong khi đó, A Phòng bị các nước chư hầu bắt giữ và cho uống thuốc dẫn tới mất trí nhớ. Kế đến, họ lợi dụng mỹ nhân này thực hiện cuộc ám sát Tần Thủy Hoàng sau thất bại trước đó. May mắn là Hoa Dương Thái hậu - bà của Tần Doanh Chính hát bài hát mà cháu trai và A Phòng từng yêu thích nên mỹ nhân này dần hồi phục ký ức, thoát khỏi sự khống chế của kẻ địch. Khi Tần Thủy Hoàng quyết định thực hiện các cuộc chiến nhằm tiêu diệt 6 nước chư hầu, thực hiện tham vọng thống nhất giang sơn, A Phòng nhiều lần khuyên can nhưng bất thành. Cuối cùng, nàng tự sát vì không muốn chứng kiến cảnh "máu chảy thành sông" tại quê nhà và các nước khác. Cái chết của A Phòng khiến Tần Thủy Hoàng day dứt và quyết thống nhất thiên hạ bằng được. Sau khi thành công, ông cho người xây dựng cung A Phòng xa hoa tráng lệ để tưởng nhớ mỹ nhân mà ông hết mực yêu thương nhưng không thể ở bên nhau trọn đời. Mời độc giả xem video: Phát hiện mới về cách tạo ra đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng.

