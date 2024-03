Sự thật về kim tự tháp khổng lồ dưới đáy biển Nhật Bản

Vào năm 1985, một thợ lặn người Nhật trong khi đang làm việc dưới vùng biển gần đảo Yonaguni thuộc địa phận tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản, đã tình cờ phát hiện một cấu trúc đá kỳ lạ. Ảnh: Get Lost.Đó là một khối đá dài hơn 50 mét, rộng 20 mét, có dạng góc cạnh vuông vức, bề mặt phẳng phiu với nhiều tầng bậc, giống như những bậc thang được đẽo gọt làm lối đi lại. Một số chỗ trên khối đá có đường nét giống như được chạm khắc. Ảnh: Travelholic.Ngay sau khi được phát hiện, khối đá kỳ lạ đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu từ chuyên nghiệp đến không chuyên. Nhiều người khẳng định đây là một công trình nhân tạo của một nền văn minh cổ chưa được biết đến. Ảnh: Deeperblue.com.Ý kiến phổ biến cho rằng cấu trúc đá dưới đáy biển Yonaguni là một kim tự tháp bậc thang nhân tạo, có nhiều nét tương đồng với những kim tự tháp ziggurat của nền văn minh Lưỡng Hà. Ảnh: The Daily Grail.Gần đó là các khối đá nhỏ hơn, gợi ý về một thành phố cổ bị ngập nước. Xuất hiện quan điểm cho rằng các "công trình kiến trúc" này có niên đại ít nhất là 5.000 năm và thuộc về một nền văn minh đã mất, có thể là Mu hoặc Lemuria huyền thoại. Ảnh: Artsper.Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác cho rằng di tích này là tự nhiên, được hình thành qua năm tháng bởi dòng chảy dưới biển. Hình dạng của khối đá không có yếu tố đối xứng ở các công trình nhân tạo. Ảnh: Galerie Jean-Denis Walter.Những hình được cho là "do con người chạm khắc" không phản ánh bất cứ một nội dung nào và chỉ là những vết xước xuất hiện một cách tự nhiên. Ảnh: Devocean Dive.Cho đến nay, các cơ quan chức năng Nhật Bản không công nhận "kim tự tháp Yonaguni" là hiện vật văn hóa và không tiến hành nghiên cứu hoặc khoanh vùng bảo tồn khu vực này. Ảnh: World Adventure Divers.Trên phương diện du lịch, khối đá có hình thù kỳ lạ gần đảo Yonaguni đã trở thành một địa điểm lặn biển thu hút nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm. Ảnh: Get Lost. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

Vào năm 1985, một thợ lặn người Nhật trong khi đang làm việc dưới vùng biển gần đảo Yonaguni thuộc địa phận tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản, đã tình cờ phát hiện một cấu trúc đá kỳ lạ. Ảnh: Get Lost. Đó là một khối đá dài hơn 50 mét, rộng 20 mét, có dạng góc cạnh vuông vức, bề mặt phẳng phiu với nhiều tầng bậc, giống như những bậc thang được đẽo gọt làm lối đi lại. Một số chỗ trên khối đá có đường nét giống như được chạm khắc. Ảnh: Travelholic. Ngay sau khi được phát hiện, khối đá kỳ lạ đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu từ chuyên nghiệp đến không chuyên. Nhiều người khẳng định đây là một công trình nhân tạo của một nền văn minh cổ chưa được biết đến. Ảnh: Deeperblue.com. Ý kiến phổ biến cho rằng cấu trúc đá dưới đáy biển Yonaguni là một kim tự tháp bậc thang nhân tạo, có nhiều nét tương đồng với những kim tự tháp ziggurat của nền văn minh Lưỡng Hà. Ảnh: The Daily Grail. Gần đó là các khối đá nhỏ hơn, gợi ý về một thành phố cổ bị ngập nước. Xuất hiện quan điểm cho rằng các "công trình kiến trúc" này có niên đại ít nhất là 5.000 năm và thuộc về một nền văn minh đã mất, có thể là Mu hoặc Lemuria huyền thoại. Ảnh: Artsper. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác cho rằng di tích này là tự nhiên, được hình thành qua năm tháng bởi dòng chảy dưới biển. Hình dạng của khối đá không có yếu tố đối xứng ở các công trình nhân tạo. Ảnh: Galerie Jean-Denis Walter. Những hình được cho là "do con người chạm khắc" không phản ánh bất cứ một nội dung nào và chỉ là những vết xước xuất hiện một cách tự nhiên. Ảnh: Devocean Dive. Cho đến nay, các cơ quan chức năng Nhật Bản không công nhận "kim tự tháp Yonaguni" là hiện vật văn hóa và không tiến hành nghiên cứu hoặc khoanh vùng bảo tồn khu vực này. Ảnh: World Adventure Divers. Trên phương diện du lịch, khối đá có hình thù kỳ lạ gần đảo Yonaguni đã trở thành một địa điểm lặn biển thu hút nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm. Ảnh: Get Lost. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.