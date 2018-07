Sự thật ngỡ ngàng về chuyện mê tín của con người

Nhiều nước trên thế giới có những quan niệm mê tín phổ biến. Ví dụ như con số 13, mèo đen, làm vỡ gương.... được cho là những điều không may mắn, điềm rủi. Không ít người dân tin vào những điều mê tín này. Do vậy, nhiều tòa nhà ở một số nước không có tầng 13. Sở dĩ nhiều tòa nhà không có tầng 13 vì quan niệm làm như vậy sẽ tránh gặp phải những điều xui xẻo. Kết quả một cuộc khảo sát cũng cho thấy 13% số người tham gia phỏng vấn cho hay sống ở tầng 13 của một tòa nhà khiến họ cảm thấy bất an, lo lắng sẽ gặp điều xui xẻo. . Theo đó, 9% trong số này thường yêu cầu đổi phòng sang tầng khác. Quan niệm mê tín này còn khiến một số hãng hàng không như của Air France và Lufthansa không có hàng ghế số 13. Những quan niệm mê tín ở các nước trên thế giới xuất phát từ quan niệm, tín ngưỡng của người dân. Các chuyên gia, nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về vai trò của những quan niệm mê tín đối với con người. Theo các chuyên gia, những người tin vào những thứ mang đến xui xẻo như mèo đen, con số 13... thường tránh những điều này để có thể gặp được may mắn. Việc tin vào những điều mê tín trên còn giúp con người cảm thấy yên tâm hơn, giảm bớt lo lắng, căng thẳng và tin tưởng vào bản thân hơn. Trước những quyết định quan trọng, một số người có thể cầu nguyện hay thực hiện một số hành vi mê tín nhằm đạt được kết quả tốt và hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Mời quý độc giả xem video: Gặp người đàn ông lùn được tôn thờ như thần tại Ấn Độ (nguồn: VTC1)

