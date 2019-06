Sự thật ma quái trong "khu rừng gào thét" không ai bén mảng

Khu rừng gào thét kỳ bí Dering Woods nằm cách ngôi làng Pluckley, Kent, Anh khoảng 3 km. Nơi đây nổi tiếng với việc xảy ra hiện tượng kỳ bí. Theo sách kỷ lục Guinness thế giới, Pluckley là ngôi làng bị "ma ám" nặng nhất nước Anh. Sở dĩ ngôi làng này có tên trong kỷ lục trên là do những âm thanh kỳ bí khó lý giải cả ngày lẫn đêm phát ra từ khu rừng Dering Woods gần đó. Do vậy, người dân địa phương còn gọi Dering Woods là “Screaming Woods" (tạm dịch "khu rừng gào thét"). Một số nhân chứng kể rằng, khi tiến sâu vào khu rừng, họ nghe thấy tiếng la hét ghê rợn, đầy ám ảnh. Đôi lúc, họ cảm nhận được tiếng bước chân và lời thì thầm từ bên trong khu rừng vào những ngày âm u, đầy sương mù. Theo một số giai thoại, những tiếng la hét rùng rợn trên được cho là của một khách đi đường bị dân làng bắt và sát hại hồi thế kỷ 18. Linh hồn của người khách bị giết này không siêu thoát khi mang nỗi oán hận lớn. Vì vậy, trong suốt nhiều năm, hồn ma này ám ảnh khu rừng và gây ra âm thanh rùng rợn trên. Tuy nhiên, một giả thuyết khác cho rằng, những tiếng la hét bí ẩn trong khu rừng Dering Woods là do các linh hồn xấu số thiệt mạng trong vụ thảm sát năm 1948. Khi ấy, 20 người bị sát hại. Trước những câu chuyện rùng rợn về âm thanh bí ẩn ở khu rừng Dering Woods, nhiều người không dám đặt chân đến nơi này vì lo sợ sẽ "chạm trán" các linh hồn gào thét. Video: Bí ẩn dàn siêu xe bị lãng quên trong rừng (nguồn: VTC14)

