Sự thật kinh thiên về tàu Titanic chưa ai từng nghĩ đến

1. Hành khách hạng ba trên tàu Titanic, mặc dù có chỗ ở tốt hơn so với các tàu khác, nhưng chỉ có 2 bồn tắm chung cho khoảng 700-1,000 hành khách. 2. Một ít phô mai được giấu trong tủ đựng thức ăn trên tàu Titanic khi xác tàu được phát hiện vẫn có thể sử dụng, nhờ vào hoạt động của vi sinh vật ngăn chặn quá trình phân hủy. 3. Con tàu Titanic được đóng tại xưởng đóng tàu Harland and Wolff ở Belfast, Bắc Ireland, và một số cảnh của loạt phim Game of Thrones được quay tại đây. 4. Hai anh em Michel và Edmond Navratil được bắt cóc bởi cha ruột và đưa lên tàu Titanic để bắt đầu cuộc sống mới. Sau thảm kịch, họ là một trong số ít người sống sót. 5. Violet Constance Jessop, một tiếp viên hàng hải và y tá, sống sót cả trong thảm kịch của tàu Titanic và tàu Britannic. 6. Trước thảm kịch, đã có hai cuốn sách dự báo các sự kiện giống với thảm họa chìm tàu Titanic, gây nhiều sự tò mò và tin đồn. 7. Doanh nhân Clive Palmer dự kiến xây dựng Titanic II, nhưng dự án này đang bị trì hoãn và không có thông tin chính xác về thời điểm thực hiện. Mời quý độc giả xem thêm video: Tỷ phú Anh mất tích cùng tàu ngầm thám hiểm xác tàu Titanic.

1. Hành khách hạng ba trên tàu Titanic, mặc dù có chỗ ở tốt hơn so với các tàu khác, nhưng chỉ có 2 bồn tắm chung cho khoảng 700-1,000 hành khách. 2. Một ít phô mai được giấu trong tủ đựng thức ăn trên tàu Titanic khi xác tàu được phát hiện vẫn có thể sử dụng, nhờ vào hoạt động của vi sinh vật ngăn chặn quá trình phân hủy. 3. Con tàu Titanic được đóng tại xưởng đóng tàu Harland and Wolff ở Belfast, Bắc Ireland, và một số cảnh của loạt phim Game of Thrones được quay tại đây. 4. Hai anh em Michel và Edmond Navratil được bắt cóc bởi cha ruột và đưa lên tàu Titanic để bắt đầu cuộc sống mới. Sau thảm kịch, họ là một trong số ít người sống sót. 5. Violet Constance Jessop, một tiếp viên hàng hải và y tá, sống sót cả trong thảm kịch của tàu Titanic và tàu Britannic. 6. Trước thảm kịch, đã có hai cuốn sách dự báo các sự kiện giống với thảm họa chìm tàu Titanic , gây nhiều sự tò mò và tin đồn. 7. Doanh nhân Clive Palmer dự kiến xây dựng Titanic II, nhưng dự án này đang bị trì hoãn và không có thông tin chính xác về thời điểm thực hiện. Mời quý độc giả xem thêm video: Tỷ phú Anh mất tích cùng tàu ngầm thám hiểm xác tàu Titanic.