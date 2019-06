Sự thật kinh hoàng hồ xương người rùng rợn trên đỉnh Himalaya

Hồ Roopkund ở Ấn Độ nằm ở độ cao 5.029m so với mực nước biển trên đỉnh Himalaya hùng vĩ. Nơi đây còn được biết đến với biệt danh hồ xương người vô cùng rùng rợn. Tên gọi này xuất phát từ bí mật "đen tối" được cất giấu dưới đáy hồ Roopkund. Cụ thể, vào năm 1942, khi băng tan, các nhân viên kiểm lâm Ấn Độ đã đến Roopkund để kiểm tra thì kinh ngạc phát hiện hơn 200 bộ xương người ở dưới đáy hồ nước. Khi kiểm tra kỹ hơn, các chuyên gia phát hiện có tới hơn 800 bộ hài cốt còn nguyên vẹn ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ngay sau khi thông tin này được công bố, công chúng cũng như giới chuyên gia tò mò về hàng trăm bộ xương người này thuộc về những người nào cũng như nguyên nhân khiến họ tử vong là gì. Trước những bí ẩn lớn về hồ Roopkund, các chuyên gia, nhà khoa học đã vào cuộc điều tra và có những kết quả đáng chú ý. Vào năm 2004, một nhóm các nhà khoa học người châu Âu và Ấn Độ công bố kết quả nghiên cứu cho thấy hàng trăm bộ xương người ở hồ Roopkund thuộc 2 nhóm người khác nhau. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hàng trăm bộ xương người trên có niên đại vào khoảng năm 860 trước Công nguyên. Một điều đáng chú ý là toàn bộ số hài cốt dưới đáy hồ Roopkund có những thương tích khá giống nhau. Đa số có một vết nứt khá sâu ở phía trên đầu. Theo các chuyên gia, vết thương trên do vật thể hình tròn gây ra. Từ đó, các chuyên gia suy đoán nguyên nhân khiến hàng trăm người thiệt mạng có thể là do trận mưa đá gây nên. Với giả thuyết này, hàng trăm người trên đã đi qua khu vực hồ Roopkund thì bất ngờ gặp trận mưa đá. Do không tìm được chỗ ẩn nấp kịp thời nên họ bị đá rơi trúng đầu và tử vong. Những người khác bị thương và chết vì rét sau đó. Video: Phát hiện hài cốt liệt sĩ có danh tính (nguồn: VTC1)

