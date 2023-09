Soi từng ngóc ngách kim tự tháp tổ ong duy nhất trên thế giới

Nằm ở trung tâm thành phố cổ El tajin, ngày nay thuộc bang Varacuz của Mexico, kim tự tháp Niches (theo tiếng Anh nghĩa là kim tự tháp Hang hốc) được coi là kiệt tác kiến trúc độc nhất vô nhị của các nền văn minh châu Mỹ cổ xưa. Ảnh: Wikimedia Commons. Kim tự tháp này có bảy tầng, kết nối với nhau bằng dãy cầu thang ở mặt tiền. Toàn bộ công trình được xây bằng những phiến đá lớn được cắt ghép cẩn thận, trong đó có phiến đá nặng tới 8 tấn. Ảnh: Wikimedia Commons. Điểm đặc biệt của kim tự tháp Niches là dọc theo cầu thang và mặt đứng của các tầng đều có hàng chục hốc lõm hình vuông nằm liền kề nhau, khiến kim tự tháp này trông giống như một tổ ong khổng lồ khi nhìn từ xa. Ảnh: World History Encyclopedia. Số lượng hốc lõm trên các tầng là 365, đúng bằng số ngày của một năm dương lịch. Vì vậy, các hốc của kim tự tháp có thể mang ý nghĩa tượng trưng cho thời gian. Ảnh: My Guide Mexico. Bên cạnh đó, các hốc này cũng có thể là sự mô phỏng các hang động, vốn được cư dân bản địa châu Mỹ coi là lối đi vào thế giới ngầm, nơi có nhiều các vị thần cư ngụ. Ảnh: Déjàlà. Các nhà nghiên cứu cho rằng chức năng chính của kim tự tháp Niches là một đền thờ. Phần quan trọng nhất của kiến trúc này là ngôi đền ở trên đỉnh đã bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Far Horizons. Kim tự tháp này đã được các cư dân của nền văn minh Teotihuacan xây dựng trong thời kỳ thịnh vượng của thành phố El tajin, trong thời gian từ thế kỷ 9-13. Ảnh: Westend61. Sau khi người Tây Ban Nha xâm lăng châu Mỹ, kim tự tháp và các công trình khác của thành phố đã bị bỏ hoang và bị rừng rậm bao phủ trong vài thế kỷ sau đó. Ảnh: Klook. Đến năm 1785, phế tích này mới được tái khám phá và nhận được sự quan tâm to lớn của giới nghiên cứu châu Âu. Trong những thập niên gần đây, kim tự tháp Niches đã được phục hồi về gần với nguyên trạng. Ảnh: Hidden Inca Tours. Vào năm 1992, kim tự tháp Niches và thành phố cổ El Tajin đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Pyramidomania. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

