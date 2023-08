Soi dấu tích đặc biệt của điện Cần Chánh vừa phát lộ

Vào ngày 30/7, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết đơn vị đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai quật, khảo cổ di tích điện Cần Chánh trước khi phục dựng. Ảnh: VOV. Tính đến 1/8, việc khảo cổ di tích điện Cần Chánh đã diễn ra hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, các chuyên gia đã đào nhiều hố để khảo cổ di tích Điện Cần Chánh trên tổng diện tích hơn 200m2. Ảnh: VOV. Tại hiện trường, lực lượng đào khảo cổ thu thập được nhiều mảnh sành sứ, gạch vồ… Các hố đào xuất lộ nhiều dấu tích nền móng của di tích điện Cần Chánh như các chân trụ đá, bậc cấp. Ảnh: VOV. Trong quá trình khai quật, khảo cổ, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục tổng hợp các hình ảnh, tư liệu liên quan điện Cần Chánh từ nhiều nguồn lưu trữ, trong đó có những bức ảnh tư liệu do người Pháp đã chụp lại trước khi công trình bị phá huỷ. Các chuyên gia đang chỉnh lý, nghiên cứu và dự kiến cuối tháng 8 sẽ công bố những kết quả khảo cổ ban đầu. Ảnh: Công an nhân dân Online. Điện Cần Chánh được xây dựng năm 1804 dưới thời vua Gia Long. Đây là ngôi điện có kết cấu gỗ lớn và đẹp nhất trong Tử Cấm thành, chính điện gồm 5 gian và 2 chái kép, tiền điện có 7 gian và 2 chái đơn… Ảnh: Công an nhân dân Online. Tiếp đến, điện Cần Chánh là một trong những công trình chính và quan trọng nhất bên trong Hoàng thành Huế, là nơi vua Triều Nguyễn thiết triều, tiếp sứ ngoại giao, tổ chức yến tiệc của hoàng gia và triều đình… Trong đó, các vua triều Nguyễn tổ chức thượng triều tại điện Cần Chánh 4 lần mỗi tháng vào các ngày: 5, 10, 20 và 25 âm lịch. Ảnh tư liệu. Điện Cần Chánh được tu sửa vào các năm 1827, 1850, 1899. Vua Khải Định cho sơn thếp mới vào đầu thế kỷ 20. Vào tháng 2/1947, điện bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh. Hiện công trình chỉ còn lại phần nền móng. Ảnh: Công an nhân dân Online. Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo điện Cần Chánh được HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa 8 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) phê duyệt chủ trương, đầu tư kinh phí gần 200 tỉ đồng. Ảnh: Công an nhân dân Online. Mời độc giả xem video: Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa. Nguồn: VTV Travel - Du Lịch Cùng VTV.

