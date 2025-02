Sốc nặng với những bức ảnh chụp đầu tiên của nhân loại

Đây là bức ảnh đầu tiên chụp bằng máy ảnh. Bức hình này được chụp tại Le Gras, Saône-et-Loire, Bourgogne, Pháp năm 1826. Louis Daguerre chụp được bức ảnh đầu tiên có sự xuất hiện của con người. Ảnh chụp tại Đại lộ Temple ở Paris, Pháp năm 1838.Ảnh chụp chân dung đầu tiên trong lịch sử nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh gia người Mỹ đã tự chụp ảnh chân dung của bên ở bên ngoài cửa hàng năm 1839. Bức ảnh chụp đầu tiên về một phụ nữ. John W. Draper (1811-1882) đã chụp ảnh em gái Dorothy Catherine Draper vào khoảng năm 1839 - 1840. Chân dung Tổng thống Mỹ John Quincy Adams năm 1843. Đây là bức ảnh chụp chủ nhân Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Đây là bức ảnh sớm nhất chụp vẻ đẹp Mặt trời năm 1845. Hippolyte Fizeau và Léon Foucault đã chụp bức ảnh này tại Paris, Pháp. Bức ảnh màu đầu tiên chụp ruy băng Tartan tại London, Anh năm 1861. Bức ảnh chụp từ trên không đầu tiên. Trong ảnh là vẻ đẹp thành phố Boston, Mỹ được chụp từ độ cao hơn 600m. Bức hình ám ảnh chụp chiếc máy bay bị rơi đầu tiên của thế giới do phi công Thomas Selfridge cầm lái vào năm 1908. Orville Wright là một trong số những người may mắn sống sót. Ảnh chụp thành phố New York, Mỹ năm 1848. Đây là bức ảnh lâu đời nhất được thực hiện tại thành phố này. Bức ảnh kỹ thuật số đầu tiên của nhân loại chụp chân dung một em bé năm 1957. Đây là thời điểm gần 20 năm trước khi Kodak cho ra đời máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên. Trong ảnh là con trai của kỹ sư Russell Kirsch. Nhiếp ảnh gia Carol Popp de Szathmari đã chụp ảnh trận Sedan giữa Pháp - Phổ diễn ra vào tháng 9/1870. Đây là bức ảnh chiến tranh đầu tiên. Mời độc giả xem video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh siêu hiếm bạn nên xem.

Đây là bức ảnh đầu tiên chụp bằng máy ảnh. Bức hình này được chụp tại Le Gras, Saône-et-Loire, Bourgogne, Pháp năm 1826. Louis Daguerre chụp được bức ảnh đầu tiên có sự xuất hiện của con người. Ảnh chụp tại Đại lộ Temple ở Paris, Pháp năm 1838. Ảnh chụp chân dung đầu tiên trong lịch sử nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh gia người Mỹ đã tự chụp ảnh chân dung của bên ở bên ngoài cửa hàng năm 1839. Bức ảnh chụp đầu tiên về một phụ nữ. John W. Draper (1811-1882) đã chụp ảnh em gái Dorothy Catherine Draper vào khoảng năm 1839 - 1840. Chân dung Tổng thống Mỹ John Quincy Adams năm 1843. Đây là bức ảnh chụp chủ nhân Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Đây là bức ảnh sớm nhất chụp vẻ đẹp Mặt trời năm 1845. Hippolyte Fizeau và Léon Foucault đã chụp bức ảnh này tại Paris, Pháp. Bức ảnh màu đầu tiên chụp ruy băng Tartan tại London, Anh năm 1861. Bức ảnh chụp từ trên không đầu tiên. Trong ảnh là vẻ đẹp thành phố Boston, Mỹ được chụp từ độ cao hơn 600m. Bức hình ám ảnh chụp chiếc máy bay bị rơi đầu tiên của thế giới do phi công Thomas Selfridge cầm lái vào năm 1908. Orville Wright là một trong số những người may mắn sống sót. Ảnh chụp thành phố New York, Mỹ năm 1848. Đây là bức ảnh lâu đời nhất được thực hiện tại thành phố này. Bức ảnh kỹ thuật số đầu tiên của nhân loại chụp chân dung một em bé năm 1957. Đây là thời điểm gần 20 năm trước khi Kodak cho ra đời máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên. Trong ảnh là con trai của kỹ sư Russell Kirsch. Nhiếp ảnh gia Carol Popp de Szathmari đã chụp ảnh trận Sedan giữa Pháp - Phổ diễn ra vào tháng 9/1870. Đây là bức ảnh chiến tranh đầu tiên. Mời độc giả xem video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh siêu hiếm bạn nên xem.