Số phận bi thảm của 9 người vợ Hòa Thân sau khi chồng chết

Hòa Thân là đệ nhất quan tham triều Thanh. Hòa Thân quyền lực nghiêng trời nhưng đồng thời cũng là một người mê sắc đẹp.



Theo Sohu, nếu không tính những mối quan hệ trăng gió bên ngoài, Hòa Thân có tất cả 9 người vợ. Ảnh minh họa từ phim truyền hình Trung Quốc.



Ngay sau khi vua cha Càn Long băng hà, Hoàng đế Gia Khánh đã điều tra các tội danh, khép Hòa Thân vào tội chết. Cái chết của Hòa Thân đã khiến số phận 9 người vợ yêu của ông ta rẽ sang những bước ngoặt bi ai. Trường Nhị Cô là người vợ thứ 2 của Hòa Thân. Bà là danh kỹ nổi tiếng Bắc Kinh, rất giỏi thơ văn và đàn hát. Sau khi tham quan họ Hòa bị xử tử, Trường Nhị Cô trang điểm lộng lẫy và kết thúc đời mình bằng một tấm lụa trắng. Ngô Liên Khanh là vợ một viên quan đồng triều với Hòa Thân. Sau khi chồng Ngô Liên Khanh sau đó bị xử trảm do phạm trọng tội, Hòa Thân hỏi cưới người đẹp về. Sau khi Hòa Thân chết, Ngô Liên Khanh cũng đã tuẫn tiết theo. Đậu Khấu cùng nhảy lầu tự tử sau cái chết của Hòa Thân. Đậu Khấu là cô vợ trẻ tuổi nhất, lại giỏi làm nũng nên được Hòa Thân rất mực chiều chuộng. Hòa Thân cũng có một người vợ ngoại quốc, tên Mary. Sở hữu làn da ngăm đen, thân hình đầy đặn khỏe mạnh, Mary có biệt danh là “hoa hồng đen”. Mary là “cống phẩm” từ phương Tây dâng lên hoàng đế Càn Long. Càn Long sau đó lại “ban thưởng” Mary cho Hòa Thân. Sau khi Hòa Thân chết, Mary cùng những người vợ khác của Hòa Thân là Nạp Lan, Hắc Mai Khôi, Tiểu Oanh, Tử Yến vơ vét một lượng lớn vàng bạc, báu vật rồi trốn khỏi Hòa phủ, phiêu bạt khắp nơi không rõ tung tích.Dù say đắm nhiều mỹ nhân, có trong tay nhiều vợ trẻ đẹp, nhưng người vợ khiến Hòa Thân gắn bó sâu đậm nhất là Phùng Tế Văn – con gái Tổng đốc Phùng Anh Liêm. Sau khi Tế Văn qua đời vì bạo bệnh, Hòa Thân đau buồn làm 6 bài thơ khóc vợ. Có thể thấy, Hòa Thân là một quan tham, nhưng với phụ nữ, ông ta cũng thể hiện là người biết thương hoa tiếc ngọc và được những người vợ hết mực chung tình. Một phần có lẽ cũng là do Hòa Thân có tài năng hơn người. Ông tinh thông 4 loại văn tự là: Mãn, Hán, Mông Cổ, Tây Tạng và có biệt tài trong việc quản lý tài chính. Hòa Thân xu nịnh Càn Thanh để có bổng lộc. Nhưng để xu nịnh được Càn Long, khiến vị hoàng đế này mê mẩn, Hòa Thân cũng phải có vốn học thức uyên thâm. Dù xử tử Hòa Thân, nhưng Gia Khánh rất khoan dung với vợ của Hòa Thân, khi không hề thu nạp họ vào hậu cung, cũng không hề hạ lệnh giết họ, ông đã chọn cách thả cho họ đi.

