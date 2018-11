Sinh con năm 2019, ba con giáp này may mắn hết phần thiên hạ

Tuổi Dần: Dù vận thế năm Kỷ Hợi 2019 của người tuổi Dần không có gì đặc biệt, con giáp này và niên chi Hợi có quan hệ tương phá, cũng có nghĩa là vấp phải cục diện “Phá Thái Tuế”. Nhưng người tuổi Dần có thể thông qua việc mang thai, sinh con để cải thiện vận thế của mình. Điều này là do Dần và Hợi có quan hệ lục hợp, cung mệnh lại có “Quý Thần” cát tinh xuất hiện. Chỉ cần người tuổi Dần xử lý tốt mọi vấn đề trong công việc, thì có thể thuận lợi mang thai. Mang thai, sinh con trong năm này sẽ đem lại nhiều may mắn cho con giáp này. Tuổi Thìn: năm 2019, dù không có vận may “Hợp Thái Tuế” nhưng cung mệnh của người tuổi Thìn lại xuất hiện cát tinh “Thanh Long” và “Hồng Loan”, đặc biệt cát tinh “Hồng Loan” có ảnh hưởng rất lớn đến vận thế của con giáp này. Cát tinh đào hoa này không chỉ thúc đẩy vận đào hoa của người tuổi Thìn thêm vượng phát, mà quan trọng là có thể hóa giải nhiều khúc mắc, vấn đề trong các mối quan hệ xã hội, công việc, bạn bè, tình cảm mà con giáp này đang mắc phải. Ổn định được cuộc sống và công việc, người tuổi Thìn có thể thuận lợi tiến hành việc kết hôn và sinh con. Tuổi Tuất: Giống như tuổi Thìn, năm 2019 người tuổi Tuất cũng có đào hoa tinh nhập mệnh. Đó chính là cát tinh “Thiên Hỉ”. Cát tinh này có thể mang lại rất nhiều các mối quan hệ xã hội, công việc tốt đẹp, đặc biệt là các mối lương duyên về tình cảm, hôn nhân và cả hỷ sự về việc mang thai, sinh thêm quý tử. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

