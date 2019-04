Sau tiết Thanh minh, ba con giáp trăm tỷ trong tay, vận may tới tấp

Tuổi Sửu: Ngũ hành của người tuổi Sửu thuộc Thổ nên tính cách của con giáp này kiên định và ổn định, bẩm sinh đã mang phúc khí. Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, phấn đấu hết mình. Con giáp này không thích sự hưởng thụ bởi bản thân có những lý tưởng cao xa. Sau tiết Thanh minh, người tuổi Sửu sẽ đón nhận những cơ hội vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp, tài vận, tình cảm, cuộc sống. Công việc thuận lợi, làm một thu hai, tình cảm suôn sẻ ngọt ngào. Đặc biệt, do tài vận vượng phát nên con giáp này sẽ có được khoản thu nhập lớn mà không cần phải lo lắng đến tài chính trong khoảng thời gian dài. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi ôn hòa, lương thiện, luôn chân thành đối xử với mọi người xung quanh nên luôn có quý nhân giúp đỡ. Thời gian đầu năm, do chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, nên người tuổi Hợi gặp nhiều khó khăn trong mọi việc của cuộc sống. Sau Thanh minh, do có quý nhân giúp đỡ nên tài vận của con giáp này có sự tiến triển khả quan. Thu nhập tăng cao, cơ hội phát tài liên tiếp kéo đến. Có thể nói, người tuổi Hợi không cần phải lo lắng về tiền bạc trong 3 năm tới. Tuổi Tý: Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt rất nhạy cảm với kim tiền và luôn tìm kiếm các cơ hội có thể kiếm ra tiền. Sau tiết Thanh minh, do thần may mắn soi chiếu nên con giáp này gặp vô cùng thuận lợi trong mọi việc. Công việc thăng tiến, thu nhập tăng cao, đặc biệt chuyện tình cảm vô cùng suôn sẻ. Người tuổi Tý nếu còn độc thân sẽ sớm có tin vui về hôn nhân. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

