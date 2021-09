Rùng mình những địa điểm ma quái nổi tiếng nhất hành tinh

Pripyat từng là một thành phố của Ukraine với hơn 50.000 người sinh sống. Tuy nhiên, sau thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào năm 1986, những người dân tại đây buộc phải di chuyển đi bởi những bức xạ từ vụ nổ gây ra. Cho đến thời điểm hiện tại, khung cảnh bỏ hoang của thành phố vẫn là một trong những điều khiến nhiều du khách phải e ngại kèm theo những tin đồn rùng rợn, kỳ bí đã biến Pripyat trở thành địa điểm ma quái. Mỏ kim cương Mirny, Đông Siberia, Nga được coi là hố nhân tạo lớn thứ hai trên thế giới và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác kim cương công nghiệp của Liên Xô cũ. Mỏ đá này bị bỏ hoang sau khi bị đào quá sâu và trở nên nguy hiểm. Nhiều người tò mò ở phía bên dưới mỏ kim cương sâu hun hút này sẽ có những gì. Đó là lí do nhiều đồn đoán tại địa điểm đáng sợ này được ra đời. Trang trại hồ Seneca, New York là một trang trại cũ bị bỏ hoang tại tiểu bang New York nhưng hiện tại nơi đây đã trở thành địa điểm tập kết của các loại xe cổ. Nơi đây luôn phủ màu sắc ma mị nên hầu như chẳng còn ai dám bén mảng tới gần. Nhà UFO Sanzhi, San Zhi, Đài Loan từng được xây dựng để phục vụ cho quân đội Mỹ vào năm 1978. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nơi đây đã trở thành địa điểm bị bỏ hoang mà không rõ lí do. Sau cơn bão Katrina, công viên Six Flags Jazzland đã bị bỏ hoang vì bị thiệt hại nặng nề. Những khu vui chơi đổ nát, những công trình xuống cấp sập sệ chưa được thay thế đã khiến khung cảnh nơi đây rất đáng sợ. Công viên du lịch của Gulliver, Kawaguchi, Nhật Bản được mở cửa từ năm 1997 và sau 10 năm hoạt động, công viên này bị buộc đóng cửa không rõ nguyên nhân. Các công trình bỏ hoang, tòa nhà ẩm thấp càng khiến cho nơi đây trở nên đáng sợ hơn. Precious Blood là một nghĩa trang tại Woonsocket của tiểu bang Rhode Island, Hoa Kỳ. Tháng 8 năm 1955, nơi này liên tiếp phải hứng chịu sự đổ bộ của hai cơn bão áp thấp cùng những trận mưa xối xả kéo dài suốt một tuần sau đó. Kể từ lúc đó trở đi, nghĩa trang bắt đầu xuất hiện những âm thanh ghê rợn và nhiều tiếng ồn không rõ nguồn gốc. Nhà hát Opera Sterling thuộc Derby, Anh, được xây dựng vào năm 1889. Nhiều nhà nghiên cứu đã ghi lại được rất nhiều tiếng trẻ con và nhìn thấy những bóng đen mờ ảo. Một nhân chứng còn kiên quyết khẳng định rằng, anh ta đã phát hiện ra vô số dấu tay trẻ em in hằn khắp nơi trong nhà hát. . Trong quá trình tu sửa căn phòng gác mái ở Norton Conyers, người ta đã phát hiện thấy xác người chết. Bên cạnh đó, cũng có không ít lời đồn cho rằng linh hồn của người vợ điên vẫn luôn đeo bám lấy căn phòng này. Năm 1922, chính quyền Italy đã cho xây dựng một bệnh viện tâm thần trên đảo Poveglia. Nhiều bệnh nhân cho biết, không những từng tận mắt nhìn thấy các "bóng ma" xuất hiện, họ thậm chí còn có thể nghe được cả những tiếng than khóc vì bị tra tấn. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Pripyat từng là một thành phố của Ukraine với hơn 50.000 người sinh sống. Tuy nhiên, sau thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào năm 1986, những người dân tại đây buộc phải di chuyển đi bởi những bức xạ từ vụ nổ gây ra. Cho đến thời điểm hiện tại, khung cảnh bỏ hoang của thành phố vẫn là một trong những điều khiến nhiều du khách phải e ngại kèm theo những tin đồn rùng rợn, kỳ bí đã biến Pripyat trở thành địa điểm ma quái. Mỏ kim cương Mirny, Đông Siberia, Nga được coi là hố nhân tạo lớn thứ hai trên thế giới và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác kim cương công nghiệp của Liên Xô cũ. Mỏ đá này bị bỏ hoang sau khi bị đào quá sâu và trở nên nguy hiểm. Nhiều người tò mò ở phía bên dưới mỏ kim cương sâu hun hút này sẽ có những gì. Đó là lí do nhiều đồn đoán tại địa điểm đáng sợ này được ra đời. Trang trại hồ Seneca, New York là một trang trại cũ bị bỏ hoang tại tiểu bang New York nhưng hiện tại nơi đây đã trở thành địa điểm tập kết của các loại xe cổ. Nơi đây luôn phủ màu sắc ma mị nên hầu như chẳng còn ai dám bén mảng tới gần. Nhà UFO Sanzhi, San Zhi, Đài Loan từng được xây dựng để phục vụ cho quân đội Mỹ vào năm 1978. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nơi đây đã trở thành địa điểm bị bỏ hoang mà không rõ lí do. Sau cơn bão Katrina, công viên Six Flags Jazzland đã bị bỏ hoang vì bị thiệt hại nặng nề. Những khu vui chơi đổ nát, những công trình xuống cấp sập sệ chưa được thay thế đã khiến khung cảnh nơi đây rất đáng sợ. Công viên du lịch của Gulliver, Kawaguchi, Nhật Bản được mở cửa từ năm 1997 và sau 10 năm hoạt động, công viên này bị buộc đóng cửa không rõ nguyên nhân. Các công trình bỏ hoang, tòa nhà ẩm thấp càng khiến cho nơi đây trở nên đáng sợ hơn. Precious Blood là một nghĩa trang tại Woonsocket của tiểu bang Rhode Island, Hoa Kỳ. Tháng 8 năm 1955, nơi này liên tiếp phải hứng chịu sự đổ bộ của hai cơn bão áp thấp cùng những trận mưa xối xả kéo dài suốt một tuần sau đó. Kể từ lúc đó trở đi, nghĩa trang bắt đầu xuất hiện những âm thanh ghê rợn và nhiều tiếng ồn không rõ nguồn gốc. Nhà hát Opera Sterling thuộc Derby, Anh, được xây dựng vào năm 1889. Nhiều nhà nghiên cứu đã ghi lại được rất nhiều tiếng trẻ con và nhìn thấy những bóng đen mờ ảo. Một nhân chứng còn kiên quyết khẳng định rằng, anh ta đã phát hiện ra vô số dấu tay trẻ em in hằn khắp nơi trong nhà hát. . Trong quá trình tu sửa căn phòng gác mái ở Norton Conyers, người ta đã phát hiện thấy xác người chết. Bên cạnh đó, cũng có không ít lời đồn cho rằng linh hồn của người vợ điên vẫn luôn đeo bám lấy căn phòng này. Năm 1922, chính quyền Italy đã cho xây dựng một bệnh viện tâm thần trên đảo Poveglia. Nhiều bệnh nhân cho biết, không những từng tận mắt nhìn thấy các "bóng ma" xuất hiện, họ thậm chí còn có thể nghe được cả những tiếng than khóc vì bị tra tấn. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.