Rùng mình “bác sĩ Satan” tàn độc nhất Chiến tranh thế giới 2

Gã sát nhân hàng loạt Marcel Petiot nổi tiếng của Pháp được biết đến với biệt danh " bác sĩ Satan". Trước mắt công chúng, gã là một bác sĩ tận tâm với bệnh nhân nhưng bên trong hắn là một ác quỷ giết người không ghê tay. Lợi dụng tình hình phát xít Đức truy bắt gắt gao người Do Thái ở Paris, Pháp khi chiếm đóng nước này trong Thế chiến 2, gã bác sĩ sát nhân máu lạnh Marcel Petiot chọn nhóm đối tượng này để ra tay. Thủ đoạn của "bác sĩ Satan" Marcel Petiot là yêu cầu người Do Thái đưa cho y một khoản tiền lớn để giúp họ rời khỏi châu Âu. Kế đến, Marcel Petiot dụ nạn nhân vào nhà của y. Tại đó, gã sát nhân tiến hành tiêm thuốc độc cho người Do Thái muốn đào thoát khỏi sự truy bắt của phát xít Đức. Những người Do Thái không hề hay biết rằng Marcel Petiot tiêm thuốc độc cho họ. Thay vào đó, các nạn nhân được Petiot cho biết rằng thứ hắn tiêm là vắc-xin. Hậu quả là từng người Do Thái bị Petiot giết chết theo thủ đoạn tàn ác mà không hay biết. Sau khi gây án, Petiot lục lọi đồ đạc của nạn nhân để lấy tiền bạc và các đồ trang sức, của cải giá trị. Thi thể các nạn nhân bị gã sát nhân vứt vào trong lò để tiêu hủy bằng chứng phạm tội. Sau khi Pháp giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức quốc xã năm 1944, giới chức trách tìm thấy gần 30 xác chết trong nhà của Petiot. Marcel Petiot bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, gã sát nhân thừa nhận giết hơn 60 người. Thế nhưng, y chỉ bị kết án sát hại 26 người. Bản án mà y phải nhận là tử hình. Gã bị đưa ra chém đầu vào năm 1946. Video: Bản án cho kẻ giết người cướp của (nguồn: VTC14)

