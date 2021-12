Rợn người lời nguyền chết chóc trên mộ Shakespeare: Đố ai dám mạo phạm!

Đại thi hào Shakespeare được chôn cất trong ngôi mộ ở nhà thờ Holy Trinity, Stratford -upon - Avon, Anh. Đây cũng là nơi an nghỉ của vợ, con gái và con rể của ông. Để đảm bảo không bị ai làm ảnh hưởng tới giấc ngủ ngàn thu của mình, ông đã cho khắc một lời nguyền đặc biệt trên bia mộ mà chắc chắn rằng bất cứ ai đọc nó đều cảm thấy lo sợ. Trên ngôi mộ của ông có khắc dòng chữ: “Vì Chúa hãy ngăn cản những kẻ định đào bới ở đây. Chúa sẽ phù hộ những người tránh xa ngôi mộ, và nguyền rủa kẻ dám động đến xương cốt của ta". Người ta cho rằng lời nguyền này được chính Shakespeare viết. Vào thời của ông, việc xác người được khai quật để nghiên cứu hoặc để lấy chỗ chôn cất là khá phổ biến. Do vậy, nhà văn này không muốn điều tương tự xảy ra với hài cốt của mình. Có vẻ lời nguyền này đã có tác dụng. Ngay cả khi ngôi mộ được sửa chữa vào năm 2008, các công nhân cũng không dám di chuyển dù chỉ những viên đá. Tuy nhiên, bất chấp lời nguyền đáng sợ, các nhà khoa học vẫn đề xuất việc khai quật và nghiên cứu hài cốt của Shakespeare bằng phương pháp tương tự với vua Richard III. Nhiều người đã đùa rằng họ sẽ có cơ hội kiểm nghiệm sự linh ứng lời nguyền trên mộ Shakespeare. Giáo sư Francis Thackeray đến từ Đại học Witwatersrand, thành phố Johannesburg, người muốn khai quật mộ Shakespeare cho biết, họ chỉ cần hé lộ phần xương cốt và thực hiện các phương pháp quét với độ phân giải cao mà không cần chạm vào các mảnh xương. Theo Kevin Colls - chuyên gia khảo cổ ở Đại học Staffordshire, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nơi an táng có một sự xáo trộn bất thường tương ứng với lời đồn đại bấy lâu rằng hộp sọ của Shakespeare đã bị đánh cắp từ năm 1794 sau khi dùng radar để quét ngôi mộ. Phát hiện cho thấy hầm mộ của Shakespeare và vợ ông, bà Anne Hathaway, chỉ cách mặt đất chừng một mét và chưa tìm thấy dấu vết của kim loại nên rất có khả năng là không có quan tài nào trong hầm mộ cả. Do đó, các nhà nghiên cứu nghi ngờ Shakespeare và vợ có thể được quấn vải liệm rồi chôn xuống đất thay vì chôn trong quan tài. Ông Patrick Taylor làm việc tại nhà thờ Holy Trinity ở Stratford cho biết: “Chúng tôi không tin vào giả thuyết hộp sọ đã bị lấy cắp trừ phi mở cửa hầm mộ.” “Chúng tôi sẽ tiếp tục tôn trọng sự linh thiêng nơi an nghỉ của ông ấy theo đúng mong muốn của Shakespeare và không để nơi này bị quấy rầy. Chúng ta sẽ phải sống cùng với bí ẩn này vì không biết được chính xác có những gì đang nằm bên dưới phiến đá”. Chính vì thế, cuộc đời và cái chết của Shakespeare như cũng lời nguyền kỳ bí của ông sẽ mãi là bí ẩn khiến hậu thế luôn tò mò nhưng lại không dám khám phá. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

