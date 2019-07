Rợn gáy những bí ẩn không lời đáp "hack não" cả thiên tài

Vụ tai nạn ở đèo Dyatlov: Một buổi tối ngày 2/2/1953, ở một vùng xa xôi của nước Nga, một nhóm trượt tuyết đã chết cóng trong nhiệt độ âm 30 độ C. Điều đáng nói trong sự việc này là các điều tra viên đã phát hiện ra chiếc lều của họ bị mở ra từ bên trong, các thi thể đều mặc rất ít quần áo và họ dường như đã chạy hàng km trong tuyết, đồng thời trên cơ thể họ còn cả dấu vết của phóng xạ. Một số nạn nhân bị những vết thương nghiêm trọng bên trong như nứt hộp sọ và mất lưỡi. Tuy nhiên cho tới nay, nguyên nhân của vụ việc vẫn là điều bí ẩn. Một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử ngành hàng hải là việc con tàu Mary Celeste được tìm thấy nằm cách Azores 645 km về phía đông. Tuy nhiên, điều khiến người ta rùng mình là khi người ta tìm thấy con tàu này, trong khi đồ đạc vẫn hoàn toàn nguyên vẹn thì các thủy thủ đoàn lại biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. DP Cooper là bí danh của một kẻ không tặc đã khống chế một chiếc máy bay từ Portland tới Seatle năm 1971. Sau khi tiếp nhiên liệu máy bay và đòi tiền chuộc, người đàn ông bí ẩn này đã nhảy dù khỏi chiếc máy bay và biến mất. Khu vực 51 là căn cứ của Không quân Mỹ ở Nevada gắn liền với nhiều thuyết âm mưu từ những câu chuyện về người ngoài hành tinh cho tới các vụ thử vũ khí. Tuy nhiên, chính xác quân đội Mỹ đã làm gì ở sa mạc này đến nay vẫn là một bí ẩn. Giao thừa năm 2010, tại thị trấn nhỏ Beebe, Arkansas, 5.000 con chim màu đen đột nhiên chết. Không ai có thể giải thích lý do. Điều lạ lùng là vào thời điểm 1 năm sau đó, hiện tượng này lại tiếp diễn. Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của sự việc này. Cây cầu Overtoun ở Dumbarton, Scotland là một địa điểm kỳ lạ. Nửa thế kỷ trước, hơn 50 con chó đã đến đây tự tử tại cùng một vị trí song không ai có một lời giải thích hợp lý cho hiện tượng kỳ quặc này. Một vật thể bằng nhôm đã được phát hiện ở thị trấn Aiud của Romania vào năm 1973. Điều đáng nói là vật thể này có từ cách đây 250.000 năm, trước cả khi con người tạo ra kim loại. Liệu đó có phải là một bằng chứng cho thấy những "vị khách" ngoài hành tinh đã ghé thăm Trái Đất? Không ai chắc chắn về câu trả lời. Tháng 12/1900, một người đàn ông đã được cử tới hòn đảo Flannan không có người sinh sống của Scotland để hỗ trợ cho 3 người canh gác ngọn hải đăng ở đây. Tuy nhiên, khi người đàn ông này đến, 3 người trông giữ ngọn hải đăng đã biến mất. Câu chuyện càng trở nên ma quái hơn khi các đồng hồ ở đây đều dừng lại, một bữa ăn được chuẩn bị còn nguyên trên bàn và dấu hiệu duy nhất cho thấy sự xáo trộn là một chiếc ghế đã bị lật đổ. Chuyến bay 370 của Malaysia Airlines vẫn là một trong những bí ẩn phức tạp nhất trong lịch sử hiện đại. Chiếc máy bay biến mất ngày 8/3/2014 khi bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh cùng 239 hành khách trên đó. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay này trong suốt 4 năm qua vẫn không có manh mối nào. 80 triệu cây cối trải rộng trên 2000 km vuông ở vùng Siberia xa xôi đã bị quét sạch cách đây hơn 110 năm trong một vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân. Sự kiện Tunguska này đã thách thức các nhà khoa học song đã hơn 1 thế kỷ trôi qua, liệu vụ nổ là hậu quả của một sao băng rơi xuống Trái Đất hay 1 vụ phun trào núi lửa hay thứ gì lạ lùng khác vẫn là một câu hỏi. Tấm bản đồ Piri Reis do đô đốc Thổ Nhĩ Kỳ Piri Reis vẽ vào đầu thế kỷ 15. Điều kỳ lạ là làm sao vào thời gian đó, vị đô đốc này lại có thể tạo nên một tấm bản đồ chi tiết tới vậy, trong đó bao gồm cả những mô tả về châu Nam Cực khi mà châu lục này vẫn chưa được phát hiện cho tới tận năm 1773. Do đó, nguồn gốc thực sự của tấm bản đồ này đến nay vẫn là một bí ẩn. Hơn 70 năm qua, Tam giác Quỷ Bermuda vẫn là một bí ẩn của đại dương khi nhiều tàu thuyền và máy bay biến mất ở đây mà không để lại dấu vết. Theo một số lời giải thích, thời tiết xấu tại khu vực này có thể là nguyên nhân song lý do thực sự cho các hiện tượng bí ẩn này vẫn chưa được khoa học giải đáp.

