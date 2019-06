Quái gở tàu ngầm phát xít Đức bị chìm vì... phòng vệ sinh

Trong Chiến tranh thế giới 2, Đức quốc xã tự hào có đội tàu ngầm tiên tiến nhất thế giới. Trong số những tàu ngầm của phát xít Đức, đáng chú ý là tàu ngầm U-1206. Công ty Schichau-Werke đóng tàu ngầm U-1206 và cho hạ thủy nó vào tháng 6/1943. Đến ngày 16/3/1944, tàu ngầm U-1206 được biên chế vào Lữ đoàn U-Boat số 8 thuộc Hải quân Đức Quốc xã. Vào ngày 28/3/1945, U-1206 rời khỏi căn cứ hải quân Kiel ở Na Uy (khi ấy Đức quốc xã chiếm đóng nơi này) để thực hiện chuyến tuần thám trên vùng biển Bắc và dự định quay lại vào ngày 30/4. Bên trong tàu ngầm U-1206 khi ấy có 50 thành viên thủy thủ đoàn. Điều bất tiện đối với họ là trên tàu chỉ có 2 phòng vệ sinh. Trong đó, một phòng vệ sinh nằm cạnh bếp nên được sử dụng làm kho chứa thêm thực phẩm. Do vậy, các thủy thủ chỉ có thể sử dụng 1 phòng vệ sinh và hàng ngày đều phải xếp hàng để chờ tới lượt. Phòng vệ sinh trong tàu ngầm U-1206 được các kỹ sư phát xít Đức chế tạo sử dụng công nghệ hiện đại để tránh trào ngược chất thải do áp suất quá cao trong lòng biển. Cơ chế vận hành phòng vệ sinh trong tàu ngầm U-1206 khá phức tạp. Dù đã được huấn luyện về quy trình sử dụng phòng vệ sinh đúng cách nhưng nhiều thủy thủ vẫn gặp nhiều khó khăn. Vào ngày 14/4/1945, thuyền trưởng Karl-Adolf Schlitt, 27 tuổi, đã khiến tàu ngầm U-1206 gặp thảm kịch chỉ vì không sử dụng phòng vệ sinh đúng cách. Cụ thể, khi tàu đang chìm ở độ sâu hơn 60m dưới đáy Biển Bắc, thuyền trưởng Schlitt đi vệ sinh. Do không nắm rõ cách vận hành phòng vệ sinh trên tàu ngầm nên ông đã nhờ một kỹ sư đến giúp để xả chất thải ra ngoài. Tuy nhiên, người kỹ sư này lại vặn nhầm van và vô tình khiến dòng chất thải và nước biển tràn ngược vào bên trong tàu ngầm. Theo đó, nước biển tràn vào gây ra hàng loạt phản ứng hóa học khiến khí độc Clo được hình thành. Trước tình huống nguy hiểm, thuyền trưởng ra lệnh cho thủy thủ đưa tàu ngầm nổi lên mặt nước. Khi nổi lên, máy bay của Anh phát hiện và khai hỏa nhằm tiêu diệt tàu ngầm U-1206 của Đức quốc xã. Bị trúng đạn, tàu ngầm của Hitler không thể lặn xuống đáy biển nữa. Sau cùng, thuyền trưởng Schlitt ra lệnh đánh chìm tàu ngầm U-1206 và yêu cầu các thủy thủ di tản bằng xuồng cao su. Trong quá trình di tản, 3 thủy thủ của Đức quốc xã thiệt mạng. Một số thành viên khác của phát xít Đức bị lực lượng Anh bắt giữ. Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VCT14)

Trong Chiến tranh thế giới 2, Đức quốc xã tự hào có đội tàu ngầm tiên tiến nhất thế giới. Trong số những tàu ngầm của phát xít Đức, đáng chú ý là tàu ngầm U-1206. Công ty Schichau-Werke đóng tàu ngầm U-1206 và cho hạ thủy nó vào tháng 6/1943. Đến ngày 16/3/1944, tàu ngầm U-1206 được biên chế vào Lữ đoàn U-Boat số 8 thuộc Hải quân Đức Quốc xã. Vào ngày 28/3/1945, U-1206 rời khỏi căn cứ hải quân Kiel ở Na Uy (khi ấy Đức quốc xã chiếm đóng nơi này) để thực hiện chuyến tuần thám trên vùng biển Bắc và dự định quay lại vào ngày 30/4. Bên trong tàu ngầm U-1206 khi ấy có 50 thành viên thủy thủ đoàn. Điều bất tiện đối với họ là trên tàu chỉ có 2 phòng vệ sinh. Trong đó, một phòng vệ sinh nằm cạnh bếp nên được sử dụng làm kho chứa thêm thực phẩm. Do vậy, các thủy thủ chỉ có thể sử dụng 1 phòng vệ sinh và hàng ngày đều phải xếp hàng để chờ tới lượt. Phòng vệ sinh trong tàu ngầm U-1206 được các kỹ sư phát xít Đức chế tạo sử dụng công nghệ hiện đại để tránh trào ngược chất thải do áp suất quá cao trong lòng biển. Cơ chế vận hành phòng vệ sinh trong tàu ngầm U-1206 khá phức tạp. Dù đã được huấn luyện về quy trình sử dụng phòng vệ sinh đúng cách nhưng nhiều thủy thủ vẫn gặp nhiều khó khăn. Vào ngày 14/4/1945, thuyền trưởng Karl-Adolf Schlitt, 27 tuổi, đã khiến tàu ngầm U-1206 gặp thảm kịch chỉ vì không sử dụng phòng vệ sinh đúng cách. Cụ thể, khi tàu đang chìm ở độ sâu hơn 60m dưới đáy Biển Bắc, thuyền trưởng Schlitt đi vệ sinh. Do không nắm rõ cách vận hành phòng vệ sinh trên tàu ngầm nên ông đã nhờ một kỹ sư đến giúp để xả chất thải ra ngoài. Tuy nhiên, người kỹ sư này lại vặn nhầm van và vô tình khiến dòng chất thải và nước biển tràn ngược vào bên trong tàu ngầm. Theo đó, nước biển tràn vào gây ra hàng loạt phản ứng hóa học khiến khí độc Clo được hình thành. Trước tình huống nguy hiểm, thuyền trưởng ra lệnh cho thủy thủ đưa tàu ngầm nổi lên mặt nước. Khi nổi lên, máy bay của Anh phát hiện và khai hỏa nhằm tiêu diệt tàu ngầm U-1206 của Đức quốc xã. Bị trúng đạn, tàu ngầm của Hitler không thể lặn xuống đáy biển nữa. Sau cùng, thuyền trưởng Schlitt ra lệnh đánh chìm tàu ngầm U-1206 và yêu cầu các thủy thủ di tản bằng xuồng cao su. Trong quá trình di tản, 3 thủy thủ của Đức quốc xã thiệt mạng. Một số thành viên khác của phát xít Đức bị lực lượng Anh bắt giữ. Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VCT14)