Phục chế ảnh mỹ nhân nhà Nguyễn, bất ngờ nhan sắc khuynh thành

Khi xem các bức ảnh phục chế chụp các mỹ nhân thời nhà Nguyễn, nhiều người không khỏi ấn tượng bởi vẻ đẹp của phụ nữ thời đó. Họ sở hữu những đặc điểm được xem là chuẩn mực vẻ đẹp nữ giới gồm: mắt lá răm, lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, mái tóc đen láy... Một mỹ nhân sống vào thời nhà Nguyễn sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và các đường nét thanh tao, quyến rũ. Vẻ đẹp đậm chất Á Đông của một phụ nữ thời nhà Nguyễn. Các đường nét trên gương mặt của mỹ nhân này vô cùng hài hòa và xinh đẹp. Khi khoác lên người trang phục áo dài truyền thống, vẻ đẹp của phụ nữ thời Nguyễn càng nổi bật hơn. Dưới thời nhà Nguyễn, phụ nữ tiếp xúc với nền văn hóa, thời trang của Pháp nên cách ăn mặc có sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Khi nhắc đến giai nhân tuyệt sắc thời nhà Nguyễn, Nam Phương Hoàng Hậu là một trong những nhân vật nổi bật nhất. Vua Bảo Đại từng ca ngợi vẻ đẹp của vợ trong cuốn hồi ký: "Cô Lan (tức Nam Phương Hoàng hậu, tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan) có một vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê". Nam Phương Hoàng hậu có dáng người cao, mảnh khảnh, thanh thoát và thường mặc trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp kiều diễm, quý phái. Các cung phi, phụ nữ thời Nguyễn có một số bí quyết làm đẹp vô cùng độc đáo. Trong số này, họ thường sử dụng hoa phấn (tên khoa học là Mirabilis jalapa) hay còn gọi là hoa "cung nữ" để làm phấn trang điểm. Sau khi hoa tàn, đài hoa sẽ phát triển một loại trái to bằng hạt đậu, có hình thu giống hạt hồ tiêu khô. Bên ngoài vỏ cứng màu đen, nhăn nheo nhưng bên trong có chứa một loại tinh bột trắng tinh. Nó được dùng để làm phấn cho các phi tần trong cung có tác dụng làm đẹp, mát da, mịn da và láng da. Các mỹ nhân thời Nguyễn còn thường lấy cánh hoa "cung nữ" vắt ra thành nước bôi lên hai má để má hồng tự nhiên hoặc huyết dụ tùy vào thời điểm. Ngoài ra, họ có thể lấy cánh hoa hồng vắt ra thành nước rồi thoa lên da để tạo nên sắc hồng tự nhiên. Để có mái tóc đen nháy, mượt mà óng ả, phụ nữ thời Nguyễn thường dùng dùng bồ kết gội đầu hoặc lấy nút bần (nút chai Champagne) đốt thành than rồi chấm lên tóc để che phủ phần tóc bạc. Trong khi đó, son môi được chế tạo chủ yếu từ sáp ong pha với phẩm màu. Sáp ong được dùng là sáp ong ruồi. Hỗn hợp này được trộn đều với nhau rồi sử dụng. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 5 mỹ nhân gốc Việt tại Hollywood. Nguồn: Vietnamnet.

Khi xem các bức ảnh phục chế chụp các mỹ nhân thời nhà Nguyễn, nhiều người không khỏi ấn tượng bởi vẻ đẹp của phụ nữ thời đó. Họ sở hữu những đặc điểm được xem là chuẩn mực vẻ đẹp nữ giới gồm: mắt lá răm, lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, mái tóc đen láy... Một mỹ nhân sống vào thời nhà Nguyễn sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và các đường nét thanh tao, quyến rũ. Vẻ đẹp đậm chất Á Đông của một phụ nữ thời nhà Nguyễn . Các đường nét trên gương mặt của mỹ nhân này vô cùng hài hòa và xinh đẹp. Khi khoác lên người trang phục áo dài truyền thống, vẻ đẹp của phụ nữ thời Nguyễn càng nổi bật hơn. Dưới thời nhà Nguyễn, phụ nữ tiếp xúc với nền văn hóa, thời trang của Pháp nên cách ăn mặc có sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Khi nhắc đến giai nhân tuyệt sắc thời nhà Nguyễn, Nam Phương Hoàng Hậu là một trong những nhân vật nổi bật nhất. Vua Bảo Đại từng ca ngợi vẻ đẹp của vợ trong cuốn hồi ký: "Cô Lan (tức Nam Phương Hoàng hậu, tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan) có một vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê". Nam Phương Hoàng hậu có dáng người cao, mảnh khảnh, thanh thoát và thường mặc trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp kiều diễm, quý phái. Các cung phi, phụ nữ thời Nguyễn có một số bí quyết làm đẹp vô cùng độc đáo. Trong số này, họ thường sử dụng hoa phấn (tên khoa học là Mirabilis jalapa) hay còn gọi là hoa "cung nữ" để làm phấn trang điểm. Sau khi hoa tàn, đài hoa sẽ phát triển một loại trái to bằng hạt đậu, có hình thu giống hạt hồ tiêu khô. Bên ngoài vỏ cứng màu đen, nhăn nheo nhưng bên trong có chứa một loại tinh bột trắng tinh. Nó được dùng để làm phấn cho các phi tần trong cung có tác dụng làm đẹp, mát da, mịn da và láng da. Các mỹ nhân thời Nguyễn còn thường lấy cánh hoa "cung nữ" vắt ra thành nước bôi lên hai má để má hồng tự nhiên hoặc huyết dụ tùy vào thời điểm. Ngoài ra, họ có thể lấy cánh hoa hồng vắt ra thành nước rồi thoa lên da để tạo nên sắc hồng tự nhiên. Để có mái tóc đen nháy, mượt mà óng ả, phụ nữ thời Nguyễn thường dùng dùng bồ kết gội đầu hoặc lấy nút bần (nút chai Champagne) đốt thành than rồi chấm lên tóc để che phủ phần tóc bạc. Trong khi đó, son môi được chế tạo chủ yếu từ sáp ong pha với phẩm màu. Sáp ong được dùng là sáp ong ruồi. Hỗn hợp này được trộn đều với nhau rồi sử dụng. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 5 mỹ nhân gốc Việt tại Hollywood. Nguồn: Vietnamnet.