Ớn lạnh rợn người 9 bức ảnh cuối cùng chụp tàu Titanic

Chuyến hải hành đầu tiên của tàu Titanic huyền thoại diễn ra vào ngày 10/4/1912. Khi ấy, tàu Titanic khởi hành từ Southampton, Anh với điểm đến là New York, Mỹ. Hơn 2.000 người đã mua vé tàu Titanic để tận hưởng chuyến đi hấp dẫn. Trong ảnh là hành khách đi bộ trên tàu Titanic. Bên cạnh họ là những chiếc xuồng cứu sinh. Một cậu bé chơi đùa trên tàu Titanic huyền thoại. Ảnh chụp tảng băng trôi sáng ngày 15/4/1912. Địa điểm chụp bức ảnh này cách nơi tàu Titanic gặp nạn vài km về phía nam. Vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15/4, tàu Titanic bất ngờ đâm phải một tảng băng trôi dẫn đến thảm kịch chìm tàu kinh hoàng. Vụ chìm tàu này khiến 1.517 người thiệt mạng. Những hành khách may mắn sống sót nhờ những xuồng cứu sinh được trang bị trên tàu Titanic. Charlotte Collyer và con gái Marjorie là hai trong số những người may mắn sống sót khi tàu Titanic chìm nhờ lên được xuồng cứu sinh. Do Titanic không có đủ xuồng cứu sinh nên nhiều người bỏ mạng cùng con tàu xấu số. Michel, 4 tuổi (bên trái) và Edmond Navratil, 2 tuổi (bên phải) sau thảm kịch chìm tàu Titanic. Phải mất một thời gian người ta mới tìm được gia đình của hai em do cha của họ thiệt mạng khi tàu Titanic chìm. Những hành khách tàu Titanic chìm tranh thủ nghỉ ngơi sau khi trải qua thảm kịch đắm tàu khủng khiếp. Dịch vụ tang lễ dành cho các nạn nhân xấu số trên tàu Titanic diễn ra tại Học viện Giáo hội Seamen, New York, Mỹ. Video: Công bố đoạn phim đầy bi thương bị cắt của tàu Titanic sau 20 năm (nguồn: VTC14).

