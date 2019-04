Nửa cuối năm 2019: 4 con giáp coi chừng đứt phựt tình duyên, ôm hận cả đời

Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu cố chấp, nếu gặp được người mình yêu thích, thì sẽ một lòng một dạ dành trọn tình cảm cho người đó và bất chấp tất cả ý kiến góp ý của mọi người. Thời gian cuối năm 2019, vận đào hoa của con giáp này chuyển biến xấu, chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở. Nếu người tuổi Dần vẫn cứ cố chấp không nghe lời theo lời khuyên giải của những bậc bề trên và bạn bè xung quanh thì rất dễ bị lừa gạt trong tình cảm hoặc chuyện tình cảm lứa đôi rạn nứt thậm chí là chia lìa. Tuổi Dần: Người tuổi Dần là người tự tin thái quá, sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ nếu như đã nhận định một người tốt hay xấu theo cảm nhận của bản thân. Năm 2019, dù vận đào hoa của con giáp này tuy rất tốt nhưng cũng có thời điểm chuyện tình cảm chuyển biến xấu đặc biệt là vào thời gian cuối năm. Người tuổi Dần rõ ràng có rất nhiều lựa chọn trong tình cảm nhưng vì bản thân chưa xác định rõ ràng nên chịu nhiều thiệt thòi trong tình cảm. Tuổi Thìn: Vận đào hoa xấu đeo bám người tuổi Thìn là do con giáp này không hiểu rõ ý người khác. Thời gian cuối năm 2019, chuyện tình cảm lứa đôi của người tuổi Thìn không thuận lợi, do bản thân mù quáng, không phân biệt được đâu là "chân ái" nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Tuổi Tuất: Thời gian cuối năm 2019, do không dứt khoát, quyết đoán trong quyết định nên người tuổi Tuất có sự lựa chọn sai lầm trong tình cảm do đó chuyện đổ vỡ là điều tất yếu xảy ra. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Yotube.

